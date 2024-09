Apple Watch X non avrà il display piatto

Lunedì 9 settembre andrà in scena l’evento Glowtime di Apple, quello in occasione del quale saranno tolti i veli ai tanto attesi e chiacchierati iPhone 16, unitamente ai nuovi modelli di Apple Watch. Nel mentre, però, stanno circolando svariate e interessanti indiscrezioni riguardo i futuri device. A tal proposito, nelle score ore è emerso che Apple Watch X (o Apple Watch Series 10) non farà sfoggio di un display piatto come su Apple Watch Ultra.

Apple Watch X: il display sarà curvo come i modelli attuali

Andando più in dettaglio, in un post su X corredato di rendering (uno dei quali è visibile in alto), il leaker Majin Bu, noto per aver rivelato più volte in via anticipata informazioni in merito ai deice Apple che poi si sono rivelate veritiere, dice di non aspettarsi un display piatto con Apple Watch X, in quanto la prossima generazione di smarwatch della “mela morsicata” “rimarrà identica a quella attuale in fatto di schermo.

Mentre il design del display potrebbe non cambiare, il leaker informa però che le dimensioni dello schermo saranno aumentate e che Apple proporrà due opzioni: una da 42 mm e l’latra da 46 mm. Si tratta comunque di dimensioni inferiori rispetto ai 49 mm offerti attualmente da Apple Watch Ultra, ma è pur sempre un piccolo aggiornamento rispetto ai 41 mm e 45 mm sull’Apple Watch Series 9.

Il leaker riferisce altresì che Apple Watch X abbandonerà l’acciaio inossidabile in favore del titanio. Per quel che concerne le opzioni di colore, il leaker suggerisce che dovremmo aspettarci tinte quali oro, nero, starlight e grigio (che presumibilmente dovrebbe corrispondere al titanio naturale).

Viene altresì previsto un rinnovo totale per il cinturino Milanese Loop, rimasto identico per 10 anni. Dovrebbe disporre di un meccanismo di aggancio diverso e anche in tal caso invece dell’accia inossidabile verrà impiegato il titanio.