iPad mini con chip A17 Pro è tuo, ora in sconto (pagamento in 5 rate)

Ci sono tanti dispositivi che potresti acquistare ma se vuoi un prodotto altamente portatile che però non pecca di potenza, devi scegliere iPad mini con chip A17 Pro. Il modello in questione è perfetto per qualunque esigenza: dallo svago, allo studio e persino per il lavoro. Ora che è in sconto? Un vero affare direttamente su Amazon. Compralo subito a soli 569 euro invece di 609 euro e, se vuoi, pagalo in 5 rate senza interessi.

iPad mini con chip A17 Pro è un piccoletto in termini di dimensioni ma non di potenza. È ideale se vuoi un prodotto che sia decisamente più grande del tuo smartphone ma, al contempo, non troppo impegnativo da portare sempre con te. La sua grandezza, infatti, è uno dei punti forti e grazie all’iconico design pensato da Casa Cupertino e alla colorazione Viola, è anche bellissimo da vedersi. Il modello in questione offre 128GB di spazio di archiviazione e include, al suo interno, tutto il necessario per ottenere anche i vantaggi di Apple Intelligence. Pronto a vivere Siri in una versione ancora più utile?

Lo spettacolo ha inizio sul display Liquid Retina da 8,3 pollici che è ricco in termini di gamma cromatica e di luminosità. La risoluzione, ovviamente, è la migliore disponibile così che ogni dettaglio possa saltare subito alla vista e avere la meglio non solo sulle app quotidiane ma anche quando ti diverti con contenuti in streaming, giochi e tutto il resto. A supportare ogni tuo gesto, naturalmente, c’è sia il Chip A17 Pro dalla potenza spaziale che una batteria con ben un giorno intero di autonomia. Neanche il comparto fotografico lascia spazio alla mediocrità con due fotocamere -frontale e anteriore- rinnovate e pronte a farti apparire al meglio.

Compra subito il tuo iPad mini con chip A17 Pro a soli 569 euro su Amazon con lo sconto in corso. Se vuoi paghi anche in 5 rate senza interessi.