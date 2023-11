Approfitta del COUPON eBat per acquistare Super Mario Bros. Wonder in SCONTO!

Se sei un appassionato di giochi e hai una Nintendo Switch, allora abbiamo una sorpresa entusiasmante per te. L’acclamata serie “Super Mario Bros.” è tornata con un capitolo completamente nuovo e innovativo, chiamato “Super Mario Bros. Wonder“. Ma c’è di più: al momento, puoi ottenere questo titolo straordinario su eBay a un prezzo scontato di soli 55,08€ invece di 64,80€ utilizzando il coupon “NOVEDAYS”.

Ecco cosa rende “Super Mario Bros. Wonder” così straordinario

Un Nuovo Inizio: Questo è il primo nuovo capitolo della serie “Super Mario Bros.” in oltre 10 anni. Ciò significa che gli sviluppatori hanno avuto tutto il tempo per creare un’esperienza di gioco davvero epica e innovativa.

Un Gameplay Rivoluzionario: Il gioco introduce i “fiori meraviglia”, che rivoluzionano il mondo dei giochi a scorrimento orizzontale 2D. Questi fiori meraviglia trasformano il gameplay in modi completamente imprevedibili, garantendo che ogni partita sia un’esperienza unica.

Divertimento Condiviso: Se sei un fan dei giochi multiplayer, sarai felice di sapere che “Super Mario Bros. Wonder” offre modalità multiplayer sia locale che online. Questo significa serate di divertimento condiviso con amici e familiari, ovunque si trovino.

Mario Elefante: Mario ottiene un nuovo potenziamento che gli permette di trasformarsi in un incredibile Mario elefante. Questo apre nuove possibilità di gioco e nuove sfide da affrontare.

Nuovi Personaggi Giocabili: Oltre ai classici personaggi come Mario, Luigi, Toad e Peach, in questo gioco avrai la possibilità di impersonare anche Daisy e Yoshi. Questo offre una varietà di stili di gioco e ti permette di scegliere il tuo personaggio preferito.

Per Tutte le Età: Poiché si tratta di un gioco a scorrimento orizzontale 2D, “Super Mario Bros. Wonder” è facilmente accessibile a giocatori di tutte le età. Che tu sia un giocatore esperto o stia iniziando la tua avventura di gioco, questo titolo ti conquisterà.

Non perdere l'opportunità di aggiungere "Super Mario Bros. Wonder" alla tua collezione di giochi.

