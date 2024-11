Approfitta delle offerte Black Friday di Hostinger: dominio gratuito e assistenza 24/7 inclusi

Sei un professionista che vuole investire online realizzando un e-commerce o un sito personale nel quale mostrare il proprio portfolio? Sei un’azienda che non ha ancora uno spazio online o vuole rifare da zero quello esistente? Qualunque sia la situazione che ti porta a voler realizzare un sito web ciò di cui hai bisogno è innanzitutto un servizio di hosting.

Dalla qualità dell’hosting non dipende solamente l’esistenza del sito web e il suo dominio, ma anche e soprattutto le prestazioni (accessibilità, stabilità, velocità, eccetera). Per questo l’offerta di Hostinger per il Black Friday 2024, che prevede sconti fino all’85%, è un’occasione davvero irripetibile.

Tutte le soluzioni Hostinger con sconti fino all’85%

Hostinger mette a disposizione il servizio di hosting con dominio gratuito, assistenza clienti 24 ore su 24 7 giorni su 7, migrazione gratuita e, compreso nel prezzo, anche il website builder. Con estrema semplicità potrai creare una rete di siti online in pochi secondi anche senza avere competenze di programmazione. Il tutto in maniera semplice, ma anche efficiente. Il servizio di Hostinger, infatti, guida l’utente passo passo nella creazione dei siti web e nella realizzazione dei contenuti ottimizzati per i motori di ricerca. Tutti i piani Hostinger sono in promozione con il Black Friday:

Hostinger Premium – 1,95€ al mese (invece di 12,95€) – 85% di sconto

Hostinger Business – 2,95€ al mese (invece di 14,95€) – 80% di sconto

Hostinger Cloud Startup – 7,99€ al mese (invece di 19,99€) – 60% di sconto

Tutti i piani offrono anche 2 mesi aggiuntivi gratuiti e una serie di servizi indispensabili per chi vuole migliorare la sua presenza online (email illimitate, backup regolari, WordPRess gestito, SSL gratuito illimitato e tanto altro ancora).

Oggi non è possibile non avere un sito web; scegli di crearne uno con Hostinger, avrai qualità e convenienza. Approfitta subito delle offerte Hostinger per il Black Friday!