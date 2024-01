Apri adesso Hype Premium e ottieni un bonus di 25€

Hype Premium è uno dei piani del conto corrente offerto da Banca Sella e pensato per facilitare la gestione dei soldi, con prelievi gratuiti in tutto il mondo, carta di debito World Elite MasterCard e assistenza prioritaria. Se apri il conto adesso, puoi anche ottenere un bonus di 25€ direttamente sul conto, inserendo il codice promozionale CIAOHYPER in fase di apertura.

Hype Premium: apri adesso il conto per avere 25€

Hype Premium ha un canone mensile di 9,90€ al mese ed è abbinato a una carta di debito World Elite MasterCard con cui puoi avere una serie di vantaggi esclusivi, come la compatibilità con i portafogli elettronici Google Pay e Apple Pay, nonché il prelievo senza commissioni presso gli ATM di tutto il mondo che aderiscono al circuito MasterCard. L’IBAN ha inoltre un plafond illimitato, in modo da poter depositare le tue cifre senza alcun limite.

A ciò si aggiungono anche bonifici istantanei gratuiti e illimitati, la possibilità di pagare bollette e ricariche telefoniche direttamente dall’app e l’accesso a un pacchetto assicurativo completo. Puoi anche partecipare al programma di caschback offerto dalla banca, che ti consente di ottenere degli sconti sugli acquisti effettuati.

Con HYPE Premium non solo hai la possibilità di gestire le tue finanze in modo efficiente, ma hai anche accesso a una serie di servizi esclusivi. Ad esempio, hai accesso a più di 1100 salotti aeroportuali in tutto il mondo con LoungeKey, trasformando le tue attese in momenti di comodi relax. Sei inoltre coperto per quanto riguarda le spese mediche quando ti trovi fuori.

Puoi subito aprirlo se ti rechi nella pagina ufficiale e fai clic su “Registrati a Premium”, seguendo tutti i passaggi della procedura. Ti basta il documento di identità e una webcam per l’identificazione. Non dimenticare di inserire il codice promozionale durante la fase di registrazione per ottenere il bonus da 25€.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi