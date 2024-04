Apri Conto Arancio e ottieni il 5% sui tuoi risparmi depositati

Se stai correntemente cercando un modo conveniente ed efficace per far fruttare le tue giacenze, puoi sicuramente optare per Conto Arancio di ING, che con l’ultima promo in corso ti offre un interesse del 5% annuo lordo se, diventando titolare entro l’11 maggio, lo attivi insieme a Conto Corrente Arancio e accrediti lo stipendio.

Conto Arancio: 5% di interesse se lo apri con Conto Corrente Arancio

Beneficiare del tasso di interesse in promozione è semplice. Ti basta aprire Conto Arancio entro la data indicata insieme a Conto Corrente Arancio, quindi accreditare lo stipendio entro il 31 agosto. È necessario avere un’entrata di almeno 1000€ per avere riconosciuto il tasso di interesse.

Il 5% è valido per le somme depositate fino a un massimo di 100.000€ e per 12 mesi. Superato questo periodo, oppure se l’entrata non raggiunge i 1000€ e non viene accreditato alcuno stipendio, avrai comunque un tasso di interesse del 3% per 12 mesi.

Conto Arancio è apprezzato per l’assoluta flessibilità che offre ai titolari: puoi gestire i tuoi risparmi senza vincoli e costi, hai sempre a disposizione i tuoi soldi per trasferirli sul tuo conto corrente e prelevarli quando vuoi. Inoltre, tutte le operazioni di apertura, gestione, trasferimento e chiusura sono gratuite ed è anche incluso il rendiconto online.

Ovviamente puoi consultare il tuo conto dal tuo smartphone con l’app. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e veloce, hai sempre sotto controllo i tuoi risparmi ed effettui tutte le operazioni incluse, come il trasferimento tramite bonifico. E se decidi di chiudere il tuo conto, puoi farlo in qualsiasi momento, senza costi.

Per accreditare i soldi, ti basta effettuare un bonifico all’IBAN associato oppure un semplice giroconto da Conto Corrente Arancio. Allo stesso modo puoi prelevare le somme, spostandole su un conto corrente a tua scelta, senza perdere gli interessi maturati, poiché vengono accreditati in base al saldo giornaliero.

In conclusione, Conto Arancio è la scelta ideale per chi cerca un conto deposito online sicuro, conveniente e flessibile. Non perdere l’occasione di far fruttare i tuoi risparmi e aprilo oggi stesso!