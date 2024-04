Apri Conto Arancio e ottieni un conto deposito con il 5% annuale

ING Conto Arancio è attualmente il miglior modo per far fruttare al massimo i propri risparmi. Se lo apri entro l’11 maggio insieme a Conto Corrente Arancio , puoi infatti ottenere il 5% annuo lordo per 12 mesi senza alcuna tipologia di vincolo! Potrai infatti prelevare quando vuoi il tuo denaro senza perdere gli interessi accumulati, perché vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

Conto Arancio: ecco come ottenere il 5%

Conto Arancio di ING ti permette di avere un interesse del 5% per 12 mesi se, diventando titolare entro la data indicata, lo richiedi insieme a Conto Corrente Arancio. Per farlo basta andare nella pagina ufficiale e avviare la procedura di richiesta di pochi minuti, che puoi completare anche più rapidamente con lo SPID. Attiva tutto con un primo bonifico e, entro il 31 agosto, accredita uno stipendio di almeno 1000€ al mese per avere riconosciuto il 5%.

L’interesse è valido per le somme fino a 100.000€ per 12 mesi. Superata questa somma e terminato il periodo, il tasso scende a un valore base specificato nel contratto.

Trattandosi di un conto deposito, Conto Arancio è completamente gratuito per quanto riguarda apertura, chiusura, prelievi, versamenti, ed è anche incluso il rendiconto online. Per depositare i tuoi risparmi, ti basta eseguire un bonifico all’IBAN associato, oppure tramite un giroconto da Conto Corrente Arancio. Se avessi bisogno nuovamente dei tuoi soldi, ti basta trasferirli nuovamente nel tuo conto corrente sempre tramite un bonifico.

Puoi consultare in ogni momento il saldo tramite l’app ING per smartphone Android e iOS: basta eseguire l’accesso all’area riservata, che ti consente anche di visualizzare altri prodotti, come appunto Conto Corrente Arancio. Naturalmente puoi farlo anche dal PC, tramite homebanking. Sempre da qui, puoi anche richiedere la chiusura del conto.

Richiedi ora Conto Arancio insieme a Conto Corrente Arancio e non perdere l’occasione di avere uno degli interessi più elevati tra quelli disponibili.