Apri Conto Corrente Arancio per ricevere 100 euro in buoni Amazon

Oggi c’è un motivo in più per aprire Conto Corrente Arancio. Oltre ai vantaggi già garantiti, come bonifici e prelievi gratuiti, canone conto e carte a zero, adesso puoi avere anche un buono regalo Amazon.it dal valore di 100 euro da spendere come vuoi. Il procedimento per ottenere il bonus è semplicissimo e te lo spieghiamo subito dopo il pulsante.

Conto corrente Arancio Più: i motivi per aprirlo, oltre al buono Amazon…

Innanzitutto rispettiamo la promessa. Per avere il buono regalo Amazon.it di 100 euro devi procedere così:

Apri Conto Corrente Arancio Più direttamente online con il codice ING2024 e richiedi la tua carta di Debito Mastercard entro il 27 dicembre Attiva il conto corrente e la carta e spendi almeno 100 euro con la stessa entro il 31 gennaio Mantieni il Conto Corrente Arancio Più (con un saldo di almeno 200 euro) e la carta di Debito attivi per ricevere il tuo buono regalo via email

Per il resto, potrai sfruttare tutti i vantaggi garantiti da Conto Corrente Arancio Più e se, accrediti lo stipendio, avrai gratis il canone della carta di debito, bonifici SEPA istantanei, F24, MAV, RAV, bollettini, CBILL, pagoPA, prelievi in Italia e all’estero e il canone della carta di credito Mastercard Gold.

Tutto quello che devi fare è aprirlo adesso e attivare il tutto entro il 27 dicembre, così da rispettare i requisiti minimi per ricevere il buono Amazon e fare quello che serve come scritto nell’elenco qui sopra.