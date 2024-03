Apri Hype Premium e ottieni subito un bonus benvenuto di 25€

Hype Premium è un conto tutto incluso che ti offre accesso illimitato a numerosi servizi, compresi quelli assicurativi. Puoi effettuare pagamenti e prelievi gratuitamente in tutto il mondo, nonché ricevere assistenza prioritaria anche via WhatsApp. Diventa ora titolare per ricevere subito un bonus benvenuto di 25€ direttamente sul conto. Ti basta inserire il codice promozionale CIAOHYPER in fase di apertura!

Hype Premium: il conto tutto in uno

Hype Premium ti offre un conto corrente con canone di 9,90€ al mese, abbinato a una carta di debito World Elite Mastercard. Questa carta esclusiva ti distingue e ti accompagna in ogni momento, sia in viaggio che nella vita quotidiana. Questo perché ti consente di prelevare e spendere senza commissioni aggiuntive in tutto il mondo, oltre ad avere accesso ai più di 1100 salotti aeroportuali, grazie a Lounge Key.

Vai spesso in vacanza? Con le assicurazioni incluse puoi viaggiare senza preoccupazioni tutto l’anno e sei protetto da qualsiasi imprevisto: volo cancellato o in ritardo, bagagli smarriti, assistenza e spese mediche.

Tutte le operazioni bancarie base sono gratuite: azioni come bonifici SEPA istantanei illimitati, pagamento di bollettini e ricariche non hanno alcuna commissione aggiuntiva. Non manca il cashback che puoi ottenere suoi tuoi acquisti, oltre alla possibilità di richiedere un prestito personale fino a 50.000€ con esito rapido, impostare obbiettivi e box nella sezione risparmi, scambiare denaro gratuitamente con i propri contatti Hype in rubrica, sconti sull’assicurazione auto, credito istantaneo fino a 2000€ in tempo reale e molto altro.

Per diventare titolare di Hype Premium, ti basta fare clic su “Registrati a Premium” nella pagina dedicata al conto. Segui quindi la procedura, fornendo i dati personali ed effettuando la verifica con la webcam per attivare rapidamente il conto e ricevere la carta a casa nei giorni successivi.

In conclusione, HYPE Premium è più di un semplice conto bancario. È un servizio che ti offre tranquillità, convenienza e una serie di vantaggi esclusivi. Diventa ora titolare e non perderti nessuno dei vantaggi inclusi.