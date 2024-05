Apri il SelfyConto entro il 31 maggio per vincere fantastici premi

Ultima settimana di tempo per approfittare dell’operazione a premi di Banca Mediolanum: gli utenti che apriranno il conto online SelfyConto entro il 31 maggio, accreditando lo stipendio o la pensione, riceveranno in regalo il nuovo Samsung Galaxy A25. In alternativa potranno scegliere una Xbox Series S, un monitor Samsung M5 da 27 pollici, uno smartwatch Garmin Forerunner 55, un Buono Regalo Amazon da 150 euro o gli auricolari AirPods di terza generazione.

Conto azzerato per i primi dodici mesi per tutti e fino a trent’anni per gli under 30, prelievi senza commissioni né limiti in Italia e all’estero, carta di debito gratuita appartenente al circuito di pagamento internazionale Mastercard: queste le caratteristiche chiave di SelfyConto uno dei migliori conti online oggi disponibili sul mercato.

Come funziona l’operazione a premi di Banca Mediolanum con protagonista SelfyConto

Il requisito fondamentale per beneficiare della nuova promozione di Banca Mediolanum è aprire il conto corrente online SelfyConto entro il 31 maggio, perfezionando il contratto con la banca entro il 7 giugno. Dopodiché occorre accreditare lo stipendio o la pensione entro il 7 settembre. Se non si ha né uno stipendio né la pensione, sono sufficienti spese di importo minimo di 500 euro per tre mesi consecutivi.

Entro il 23 settembre di quest’anno Banca Mediolanum verificherà il rispetto dei requisiti e inoltrerà un’email di conferma a ciascun utente che risulti idoneo a ottenere il premio assegnato di default, ossia il Samsung Galaxy A25. Dal ricevimento dell’email, l’utente avrà sette giorni di tempo per sostituire lo smartphone con uno degli altri cinque premi elencati qui sopra.

È possibile aprire il conto corrente SelfyConto direttamente online su questa pagina di Banca Mediolanum. La procedura richiede solo pochi minuti di tempo.