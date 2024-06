Conto aziendale Blank: 4 mesi gratis su tutti i piani, da 9€ al mese

La gestione delle finanze aziendali può rappresentare una sfida per le piccole imprese e i professionisti con partita IVA. Trovare un conto aziendale che offra servizi completi, affidabilità e un costo competitivo è essenziale. Blank, una società del Gruppo Crédit Agricole, risponde a queste esigenze con un’offerta davvero interessante: 4 mesi di gratuità per i nuovi utenti su tutte le offerte del brand, se si apre il conto entro il 6 settembre 2024.

Come funziona l’offerta Blank di benvenuto?

Aprendo un conto Blank entro il 6 settembre 2024, riceverai 1 mese di servizio gratuito e altri 3 mesi in omaggio, senza vincoli e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Questa promozione è riservata ai nuovi clienti, offrendo un’opportunità unica per testare il servizio senza costi iniziali.

Blank include bonifici SEPA da e verso 36 Paesi (il numero varia in base all’offerta selezionata), soluzioni assicurative su misura, una carta di debito VISA Business, ma anche strumenti utili come la creazione di preventivi e proforma e la scansione delle note spese, facilitando la gestione contabile e permettendoti di dedicare più tempo allo sviluppo del tuo business.

Scopri i piani Blank:

Offerta Essenziale : 9€ + IVA / mese con funzionalità base per la tua attività;

: 9€ + IVA / mese con funzionalità base per la tua attività; Offerta Comfort : 17€ + IVA / mese, garantisce funzionalità aggiuntive e una protezione maggiore;

: 17€ + IVA / mese, garantisce funzionalità aggiuntive e una protezione maggiore; Offerta Completa: 39€ + IVA / mese: l’opzione migliore, con supporto completo.

Bastano pochi minuti per aprire il tuo conto Blank: è sufficiente fornire un’email, un documento d’identità e alcune informazioni sulla tua attività. Il processo è rapido e intuitivo, consentendoti di risparmiare tempo prezioso.