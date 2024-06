Porta 6 amici in SelfyConto Mediolanum: in omaggio un iPhone 15

Scommetto che vorresti un iPhone 15 nuovo di zecca senza nemmeno dover sborsare un centesimo. Bene, Banca Mediolanum ha trovato il modo per esaudire questo tuo desiderio. Il tutto dipende solo da quanto sei bravo a convincere sei dei tuoi amici ad aprire il conto corrente online SelfyConto. Hai capito bene: porta 6 amici e riceverai lo smartphone in omaggio.

Non è solo l’iPhone 15 a rendere interessante questa promozione. SelfyConto è un conto a canone zero il primo anno per tutti e fino ai 30 anni per i giovani. Un pacchetto davvero conveniente, considerando le tre carte di pagamento associabili: la carta di credito Mediolanum Credit Card, la carta prepagata Mediolanum Prepaid Card e la carta di debito gratuita del circuito Mastercard. Insomma, un’offerta da non perdere, soprattutto se hai una cerchia di amici disposti a partecipare.

Porta 6 amici in SelfyConto e ricevi un iPhone 15

Per ottenere l’iPhone, il regolamento prevede che tu inviti sei amici ad aprire SelfyConto entro il 30 agosto 2024. L’operazione sembra semplice, ma c’è un piccolo dettaglio da considerare: entro quattro mesi dall’apertura del conto, ciascuno dei tuoi amici deve accreditare lo stipendio o la pensione.

Se questa opzione non è praticabile, dovranno effettuare spese di almeno 500 euro per tre mesi consecutivi. Queste spese devono essere eseguite con la carta di credito o di debito di SelfyConto oppure con addebiti diretti attivi sul conto corrente.

Se non riesci a convincere sei dei tuoi amici, puoi sempre provare con quattro e ottenere un iPad di 10^ generazione. Se riesci a convincerne soltanto due, puoi richiedere l’Apple Watch SE. Tieni presente che la richiesta del premio va fatta entro il 14 febbraio 2025, quindi segnati la data!

