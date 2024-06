Conto corrente online completo e smart a canone zero con Fineco

Se sei reduce da un’esperienza negativa con il tuo precedente conto, ti segnaliamo la promozione in corso sul conto corrente online Fineco: aprendolo entro il 30 settembre ricevi in automatico in regalo il primo anno di canone.

Fineco è un conto online completo e smart. Completo perché offre tutti i servizi di cui un utente può aver bisogno, smart perché garantisce funzionalità extra che lo distinguono rispetto alla concorrenza.

I servizi del conto corrente online Fineco

Carta di credito, debito o ricaricabile, prelievi anche senza carta, bonifici in Italia e verso l’estero, versamenti in contanti e assegni, pagamenti delle utenze, richieste di finanziamenti e servizio di identità SPID: questo è quanto offre Fineco in un unico conto.

Tra le altre cose, ciascuna carta Fineco è utilizzabile in modalità contactless, così da non dover inserire il PIN per ogni acquisto in negozio. Inoltre sono associabili ai wallet di smartphone e smartwatch per pagare in mobilità (Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay e Garmin Pay).

Nell’introduzione abbiamo definito Fineco un conto smart. I motivi sono diversi: per esempio permette di scambiare denaro in tempo reale e senza conoscere l’IBAN con il servizio proprietario Fineco Pay, che consente di inviare o raccogliere denaro tramite SMS o WhatsApp; inoltre, oltre a permettere di prelevare senza commissioni su circuito BANCOMAT per importi superiori a 99 euro, grazie a una particolare funzionalità fa sì che il prelievo possa essere effettuato anche senza carta.

Detto questo, se scegli di aprire Fineco entro il 30 settembre ottieni dodici mesi di canone gratuito in regalo. Inclusi nel canone avrai tutti i servizi del conto citati qui sopra, senza alcuna distinzione quindi con chi è già cliente.