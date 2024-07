Apri il tuo conto business con IBAN italiano in pochi clic (codice promo)

Qonto è il conto business digitale pensato per semplificare la gestione finanziaria della tua attività. Lo apri online in pochi minuti e avrai subito a disposizione degli strumenti avanzati per monitorare e controllare le spese aziendali, inclusa l’assegnazione di carte aziendali ai collaboratori. Puoi provarlo gratis oppure sfruttare il codice promo esclusivo “PERFX3”.

Tutti i vantaggi Qonto

Qonto integra numerose funzionalità per rendere più semplice la gestione della tua azienda: avrai infatti feature per la fatturazione elettronica e la gestione contabile, senza preoccuparti di riconciliare manualmente le transazioni, poiché tutto viene automatizzato e sincronizzato con i software di contabilità.

Inoltre, i pagamenti sono facili e felici: puoi effettuare bonifici SEPA istantanei fino a 30.000€ e bonifici internazionali in oltre 25 valute con transazioni rapide e convenienti a livello locale e globale. Operazioni totalmente sicure garantite da tecnologie avanzate come 3D-Secure e SCA (Strong Customer Authentication).

Potrai contare, per qualsiasi necessità, su un’assistenza clienti disponibile 7 giorni su 7 per rispondere a qualsiasi esigenza o problema che potresti incontrare. Un servizio di supporto continuo che ti darà una mano in tutte le occasioni ne avrai bisogno, dandoti così il tempo per concentrarti sul tuo business.

Una soluzione ideale per professionisti, startup, PMI e associazioni che cercano una soluzione bancaria moderna e flessibile grazie alla sua combinazione di funzionalità avanzate, facilità d’uso e sicurezza. Provalo adesso con il codice sconto esclusivo “PERFX3”.