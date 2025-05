Google Vids integra Veo 2 per generare video AI realistici

Chi si è stufato dei soliti filmati stock nei video aziendali, ha finalmente un’alternativa. Da oggi, può dare libero sfogo alla propria creatività generando clip personalizzate direttamente su Google Vids, grazie all’integrazione di Veo 2. Come promemoria, Google Vids è l’editor video di Google Workspace.

Veo 2 per generare video AI su Google Vids

Basta con i video AI che sembrano finti o innaturali. Veo 2, il generatore di Google DeepMind, sa come si fa un video realistico. È in grado di creare clip accattivanti, anche lunghe un paio di minuti, con movimenti naturali, dettagli curati e risoluzioni elevate. Ma come funziona?

Aggiungere una clip personalizzata su Vids è molto semplice. Dall’editor, basta cliccare sull’icona “Genera video” nella barra laterale destra. A quel punto, si inserisce una descrizione nella casella di testo (prompt) per indicare cosa si vuole creare, quindi si clicca su “Crea” per generare un’anteprima del video. Se il risultato convince, è sufficiente selezionare “Inserisci” per aggiungere la clip direttamente al progetto in corso.

L’integrazione di Veo 2 in Vids ha però qualche limite. Per ora, le clip non possono durare più di 8 secondi, escono a risoluzione 720p, girano a 24 FPS, e hanno un rapporto d’aspetto widescreen 16:9. Inoltre, bisogna accontentarsi di usare Google Vids da desktop e dei prompt in lingua inglese.

Disponibilità di Veo 2 su Google Vids

Chiunque abbia un piano Google Workspace compatibile potrà cimentarsi con Veo 2 su Google Vids senza costi extra. E anche chi ha piani base potrà sperimentare la generazione di clip almeno fino al 31 maggio 2026.