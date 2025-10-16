Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno

Realizzare un sito web d’impatto non è mai semplice, ma fortunatamente esistono strumenti in grado di semplificarci la vita. Uno di questi è IONOS che, con il suo website builder con Intelligenza Artificiale integrata, permette anche a chi è alle prime armi di creare un sito web completo, moderno e perfettamente funzionante, senza doversi cimentare nella programmazione. Oggi è disponibile una promo imperdibile: il primo anno di MyWebsite Now Starter è completamente gratis per i nuovi iscritti. Un risparmio concreto di 216 euro, che ti permette di avviare il tuo progetto online senza alcun costo iniziale.

L’assistente AI ti aiuta a creare il tuo sito web

Il website builder di IONOS, MyWebsite Now Starter, offre tutto il necessario per chi vuole lanciare un sito per la propria attività, un blog personale o un portfolio online. In effetti, usarlo è semplicissimo: ti basta scegliere un template tra i modelli professionali disponibili, aggiungere i tuoi contenuti, testi e immagini, sfruttando la pratica funzione drag & drop e infine personalizzare il layout a tuo piacimento.

Non manca l’Intelligenza Artificiale. Oltre alle impostazioni SEO integrate, utilissime per far decollare il tuo nuovo sito web, IONOS mette a disposizione un vero e proprio assistente virtuale che crea contenuti originali e ottimizzati in pochi istanti. Basta inserire alcune informazioni di base e l’AI si occuperà di scrivere testi coerenti e persuasivi, perfetti per qualsiasi pagina web o e-commerce.

Avrai inoltre a disposizione un’immensa libreria con oltre 17 mila immagini professionali e tutte facilmente personalizzabili: con un semplice clic, puoi modificare colori, forme e caratteri, oppure applicare stili uniformi a tutto il sito. Tra gli altri vantaggi dell’abbonamento Starter, segnaliamo dominio gratuito e certificato SSL incluso, e-mail professionale, assenza di pubblicità, consulente personale dedicato e possibilità di integrare un negozio online.

In più, avrai a disposizione una dashboard da cui gestire tutti i tuoi contenuti. A conti fatti, l’offerta è veramente allettante: se sei un nuovo utente, non puoi non approfittarne. Prova oggi il website builder di IONOS, è gratis per un intero anno. Dopodiché, si rinnoverà a 18 euro al mese.