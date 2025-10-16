 Apri il tuo primo sito web con l'AI: il builder di IONOS è gratis per un anno
Crea il tuo sito web con l'Intelligenza Artificiale, grazie a IONOS: approfitta del website builder gratuitamente per un intero anno.
Realizzare un sito web d’impatto non è mai semplice, ma fortunatamente esistono strumenti in grado di semplificarci la vita. Uno di questi è IONOS che, con il suo website builder con Intelligenza Artificiale integrata, permette anche a chi è alle prime armi di creare un sito web completo, moderno e perfettamente funzionante, senza doversi cimentare nella programmazione. Oggi è disponibile una promo imperdibile: il primo anno di MyWebsite Now Starter è completamente gratis per i nuovi iscritti. Un risparmio concreto di 216 euro, che ti permette di avviare il tuo progetto online senza alcun costo iniziale.

IONOS: prova il website builder con AI gratis

L’assistente AI ti aiuta a creare il tuo sito web

Il website builder di IONOS, MyWebsite Now Starter, offre tutto il necessario per chi vuole lanciare un sito per la propria attività, un blog personale o un portfolio online. In effetti, usarlo è semplicissimo: ti basta scegliere un template tra i modelli professionali disponibili, aggiungere i tuoi contenuti, testi e immagini, sfruttando la pratica funzione drag & drop e infine personalizzare il layout a tuo piacimento.

Non manca l’Intelligenza Artificiale. Oltre alle impostazioni SEO integrate, utilissime per far decollare il tuo nuovo sito web, IONOS mette a disposizione un vero e proprio assistente virtuale che crea contenuti originali e ottimizzati in pochi istanti. Basta inserire alcune informazioni di base e l’AI si occuperà di scrivere testi coerenti e persuasivi, perfetti per qualsiasi pagina web o e-commerce.

Website builder IONOS, un anno a costo zero

Avrai inoltre a disposizione un’immensa libreria con oltre 17 mila immagini professionali e tutte facilmente personalizzabili: con un semplice clic, puoi modificare colori, forme e caratteri, oppure applicare stili uniformi a tutto il sito. Tra gli altri vantaggi dell’abbonamento Starter, segnaliamo dominio gratuito e certificato SSL incluso, e-mail professionale, assenza di pubblicità, consulente personale dedicato e possibilità di integrare un negozio online.

In più, avrai a disposizione una dashboard da cui gestire tutti i tuoi contenuti. A conti fatti, l’offerta è veramente allettante: se sei un nuovo utente, non puoi non approfittarne. Prova oggi il website builder di IONOS, è gratis per un intero anno. Dopodiché, si rinnoverà a 18 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 ott 2025

Eleonora Busi
16 ott 2025
