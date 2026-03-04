Apri il tuo sito web con l'aiuto dell'AI: con IONOS è gratis per un anno

Con la nuova offerta IONOS, chi sogna di lanciare un blog, un sito web o un e-commerce può farlo senza alcun costo iniziale e senza saper programmare. Questo perché la piattaforma mette a disposizione il proprio website builder AI, con dominio incluso, gratuitamente per un intero anno. Uno sconto complessivo di 216 euro che renderà il lancio del tuo progetto molto più semplice.

Tutti i vantaggi di IONOS e del suo website builder

MyWebsite Now Starter di IONOS è uno strumento intuitivo che consente di creare siti web personalizzati in pochissimi passaggi. Tu scegli il template, inserisci i contenuti e personalizzi il layout. Inoltre, l’offerta prevede dominio gratuito incluso per il primo anno, certificato SSL, casella email, e interfaccia per gestire i tuoi progetti.

Ciò che veramente contraddistingue il website builder di IONOS è l’integrazione con l’Intelligenza Artificiale. Grazie al generatore AI di siti web puoi realizzare un progetto in pochi minuti, affiancato da strumenti che ti aiutano a completare il tutto.

Il pacchetto include:

Generatore di testo AI per contenuti originali

Strumento di ottimizzazione testi AI

Generatore di testo SEO AI per migliorare il posizionamento sui motori di ricerca

Generatore di immagini e palette colori AI

Naturalmente, puoi personalizzare il tutto secondo le tue preferenze, grazie al pratico editor drag&drop. Inoltre, tutte le sezioni generate sono già responsive e ottimizzare per la fruizione su qualsiasi dispositivo. A tua disposizione anche oltre 17 mila immagini all’interno di una galleria integrata. Tutto senza pubblicità.

Ogni utente può inoltre contare su un consulente personale pronto a fornire supporto individuale. Potrai accedere a tutto questo (e molto altro) gratuitamente per un intero anno, grazie alla promozione IONOS. Dopodiché, ti costerà appena 18 euro al mese. Approfitta della promozione e risparmia subito.