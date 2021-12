Apri l'app e sfila le calze: è la bilancia del momento

Inevitabilmente questa di Renpho è la bilancia del momento: lo è grazie alla coesistenza di alcuni fattori determinanti:

le offerte prenatalizie che ne hanno affossato il prezzo

la natura smart che le dona un tocco in più

un coupon ulteriore che abbatte una volta di più il costo

Non è dunque un caso se questa bilancia risulta essere tra i prodotti più venduti in assoluto di questi giorni su Amazon.

L'abbiamo provata e possiamo assicurarvi che ne vale assolutamente la pena. Ecco perché.

Renpho, un grande SI

Il prezzo, anzitutto. Una bilancia che partiva da 47,99 euro è scesa del 38% grazie allo sconto prenatalizio disponibile su Amazon. A tutto ciò si è tuttavia aggiunto un ulteriore coupon del 20% che, con un solo click, abbatte ulteriormente il prezzo da 29,99 a 23,99 euro. A questa soglia il risultato è eclatante: con poco più di 20 euro è possibile avere una bilancia smart di grande precisione e utilità.

Non c'è di mezzo soltanto il peso, infatti. Per sfruttare al meglio la bilancia occorre anzitutto impostare l'app inserendo le misurazioni che vengono richieste. Per questo settaggio non ci vorranno più di 10 minuti di attenzione. Da quel momento in poi prima di effettuare la pesata serviranno semplicemente due gesti consecutivi: primo, sfilare le calze per una pesata a piedi nudi; secondo, aprire l'app e tenere attivato il bluetooth. La pesata a piedi nudi è fondamentale per poter mettere in contatto i sensori che si troveranno sotto la pianta plantare: in pochi secondi sarà determinato il peso, poi serviranno 3-4 secondi ulteriori per le altre misurazioni.

A questo punto la sincronizzazione sarà completa e l'app restituirà valori quali

peso

BMI

grasso corporeo (%)

peso corporeo senza grasso

grasso sottocutaneo

grasso viscerale

acqua corporea

muscolo scheletrico

massa muscolare

massa ossea

e altro ancora. Non una semplice pesata, ma una analisi complessiva che è possibile gestire nel tempo per valutare l'andamento del proprio regime alimentare. E tutto ciò per soli 23,99 euro: l'unica cosa destinata a non alleggerirsi è il portafoglio.