Apri le porte al tuo futuro con British Council: 20% di sconto

Se sogni di studiare, lavorare o immigrare in un Paese di lingua inglese, la certificazione IELTS è la chiave che apre le porte delle opportunità. British Council, il co-creatore del test, ti offre un’offerta imperdibile per prepararti al meglio: uno sconto esclusivo del 20% su tutte le sue risorse che ti guideranno nella tua preparazione. Approfittane: questa offerta è disponibile, infatti, solo per un periodo di tempo limitato.

L’offerta al 20% di sconto British Council

Con oltre ottant’anni di esperienza nel settore dell’istruzione e una presenza globale in più di 80 Paesi, British Council è l’organizzazione di fiducia che può davvero aiutarti a raggiungere il punteggio desiderato e superare il tuo IELTS Test. La sua reputazione e competenza si riflettono nelle sue risorse di alta qualità e nella guida esperta offerta dai suoi insegnanti qualificati.

Grazie a questa ottima offerta, potrai accedere a lezioni online di gruppo e private dal vivo, condotte dagli esperti di British Council. Queste lezioni ti condurranno verso il successo nelle diverse sezioni del test IELTS: ascolto, lettura, scrittura e conversazione. Oltre a migliorare le tue abilità linguistiche, potrai apprendere strategie efficaci, suggerimenti e tecniche per ottenere il massimo dal tuo IELTS Test.

Il vantaggio principale di questa offerta è il 20% di sconto su due dei tre piani forniti da British Council. Questo significa che potrai accedere a tutto ciò di cui hai bisogno per la tua preparazione a un prezzo ancora più conveniente. Non solo avrai accesso alle lezioni di gruppo e private, ma potrai anche partecipare a webinar di grammatica e vocabolario tenuti dai docenti di British Council.

I vantaggi e i piani di British Council

British Council offre la massima flessibilità nella scelta del corso che meglio si adatta alle tue esigenze. Potrai personalizzare il tuo programma, scegliere l’insegnante che preferisci e concentrarti sugli aspetti della lingua che richiedono più attenzione. Avrai anche accesso esclusivo a uno “IELTS Coach” personale, che ti fornirà consulenza personalizzata per massimizzare la tua preparazione.

L’offerta è suddivisa in tre piani: “Express”, “Lite” e “Intensive”. Il piano “Express” (146 euro) è perfetto se hai bisogno di consigli e strategie veloci, mentre il piano “Lite” (206 euro) offre apprendimento mirato e una pratica intensiva. Se desideri una preparazione totale e personalizzata, il piano “Intensive” (454 euro) è quello giusto per te. Questi ultimi due piani sono in offerta con uno sconto del 20%.

Preparati per il tuo IELTS Test in modo efficace e conveniente grazie all’offerta di British Council. Ottieni la certificazione IELTS in modo semplice ed efficace grazie a British Council, tuo partner di fiducia: ti aprirà le porte dell’istruzione, del lavoro e dell’immigrazione nei Paesi di lingua inglese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.