Apri ora Revolut e paga all'instante con il tuo smartphone!

Revolut è un conto corrente pieno di vantaggi che ti consentono di pagare e gestire i tuoi soldi nella comodità più totale. Invia denaro a chiunque e in tutto il mondo con un tocco e beneficia dei migliori cambi valuta quando ti trovi fuori. Puoi provare gratuitamente tutte le funzionalità offerte dal piano Premium per 3 mesi se lo apri ora! Ti basta inserire il tuo numero di telefono nella pagina ufficiale e seguire la breve procedura di registrazione.

Revolut Premium: scopri tutti i suoi vantaggi gratuitamente per 3 mesi

Per provare Revolut Premium e toccare con mano i vantaggi che offre, inserisci il numero di telefono nel campo che trovi nella pagina principale. Scarica quindi l’app dal link che hai ricevuto tramite SMS e avvia la procedura di registrazione. Effettua l’aggiornamento a Premium quando richiesto per iniziare la prova. Al rinnovo, la quota passa a 9,99€ al mese. Puoi decidere di annullarlo in qualsiasi momento prima della termine della prova.

Con Revolut Premium gestire i soldi e i pagamenti non è mai stato così facile. Innanzitutto puoi pagare in totale comodità tramite smartphone o smartwatch, collegando la tua carta ai portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay. Puoi anche inviare denaro in tutto il mondo verso più di 60 paesi. Inoltre puoi dividere le spese con chiunque su abbonamenti, affitti e altro. Decidi tu quando sospendere un addebito diretto per un servizio che hai sottoscritto.

Viaggi? Allora questo conto è perfetto per te! Perché puoi spendere nella valuta locale al tasso di cambio più conveniente. Inoltre puoi ottenere degli sconti quando prenoti hotel in tutto il mondo. Non manca la possibilità di accedere ai salotti aeroportuali, per aspettare in totale comodità il tuo volo.

Non ti resta aprire il conto e provare Revolut Premium con le tue mani!

