Apri ora un conto Wirex e investi in più valute!

Wirex è sia un conto corrente e una piattaforma rivoluzionaria per quanto riguarda gli investimenti, che si distingue per la sua capacità di integrarsi con il mondo della finanza tradizionale. Gli strumenti che offre permettono ai titolari di accedere con facilità a tutti gli asset, per investire facilmente e guadagnare nel migliore dei modi.

Wirex: la piattaforma perfetta per gli investimenti

Wirex offre una varietà di servizi per soddisfare le esigenze finanziarie moderne, combinando la flessibilità delle criptovalute con la stabilità delle valute tradizionali. Ecco tutte le sue caratteristiche e funzionalità principali incluse.

IBAN dedicato : per gestire transazioni in euro, facilitando pagamenti e trasferimenti in tutta l’Europa.

: per gestire transazioni in euro, facilitando pagamenti e trasferimenti in tutta l’Europa. Carte di pagamento : puoi avere carte fisiche e virtuali che ti consentono di spendere anche in criptovalute come se fosse denaro tradizionale.

: puoi avere carte fisiche e virtuali che ti consentono di spendere anche in criptovalute come se fosse denaro tradizionale. Compra, vendi, invia e ricevi criptovalute : puoi facilmente acquistare e vendere una vasta gamma di criptovalute, approfittando di tassi di cambio competitivi e commissioni basse. La piattaforma permette di inviare e ricevere criptovalute in modo sicuro e veloce, semplificando le transazioni globali.

: puoi facilmente acquistare e vendere una vasta gamma di criptovalute, approfittando di tassi di cambio competitivi e commissioni basse. La piattaforma permette di inviare e ricevere criptovalute in modo sicuro e veloce, semplificando le transazioni globali. X-Account : ti offrono un modo per mettere a rendita le tue criptovalute e valute fiat, con tassi di interesse competitivi e senza spese nascoste.

: ti offrono un modo per mettere a rendita le tue criptovalute e valute fiat, con tassi di interesse competitivi e senza spese nascoste. Wirex Multiply : una funzionalità che permette di moltiplicare i tuoi investimenti in criptovalute attraverso operazioni di trading.

: una funzionalità che permette di moltiplicare i tuoi investimenti in criptovalute attraverso operazioni di trading. Wirex Credit : un servizio che offre la possibilità di richiedere prestiti rapidi e flessibili, utilizzando le tue criptovalute come garanzia.

: un servizio che offre la possibilità di richiedere prestiti rapidi e flessibili, utilizzando le tue criptovalute come garanzia. DUO : una nuova funzionalità aggiunta di recente alla piattaforma, che offre opzioni innovative per la gestione delle tue finanze digitali e tradizionali in un unico luogo.

: una nuova funzionalità aggiunta di recente alla piattaforma, che offre opzioni innovative per la gestione delle tue finanze digitali e tradizionali in un unico luogo. Wirex Token (WXT): il token nativo della piattaforma lanciato nel 2019, progettato per offrire agli utenti accesso a premi esclusivi e a risparmi sulle commissioni.

Il conto ti da anche la possibilità di convertire la propria valuta principale in altre monete a costo zero, rendendo facili e convenienti le operazioni internazionali.

Apri ora Wirex e massimizza i tuoi guadagni.