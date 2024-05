Apri SelfyConto entro il 31 maggio e puoi ottenere fantastici premi

SelfyConto è il conto corrente online ideale per chi vuole gestire il proprio denaro in modo pratico e veloce, risparmiando tempo per dedicarsi alle proprie passioni. Ecco perché sempre più persone scelgono SelfyConto.

Uno dei principali vantaggi di SelfyConto è la convenienza. Per chi ha meno di 30 anni, il canone è completamente azzerato fino al compimento dei 30 anni. E per tutti i nuovi clienti, il primo anno è sempre gratuito. Inoltre, i prelievi di contante in qualsiasi paese dell’area euro sono completamente gratuiti, così come la carta di debito inclusa nel conto, che è sicura e realizzata in PVC 100% riciclato, contribuendo alla sostenibilità.

La carta di debito può essere usata anche in formato digitale senza aspettare la carta fisica ed a è compatibile con i pagamenti contactless e digitali tramite Apple Pay, Google Pay, Mastercard e Visa. Inoltre, è possibile richiedere carte di credito e carte prepagata, tutte personalizzabili con il colore preferito, il circuito di pagamento e persino una foto.

Promozione speciale fino al 31 maggio

Fino al 31 maggio, c’è anche una promozione speciale: aprendo SelfyConto e accreditando lo stipendio, si possono ricevere fantastici premi come uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G, un Samsung Smart Monitor M5 27″, AirPods di terza generazione, un buono regalo Amazon.it da 150€, uno smartwatch Garmin Forerunner 55 o una Xbox Series S.

Gestione completamente digitale

SelfyConto si può gestire completamente tramite l’App Mediolanum: tutti i servizi bancari sono a portata di mano con un semplice tap. È possibile effettuare bonifici, pagare utenze e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi. Si possono visualizzare saldi e movimenti in un’unica schermata, anche per conti di altre banche abilitate, effettuare pagamenti CBILL e PagoPA, e fare trading online. È anche possibile sottoscrivere polizze assicurative per progetti di vita, viaggi e animali domestici. Con SelfyShop e SelfyCredit Instant, si possono ottenere finanziamenti e prestiti personali direttamente dall’App.

Aprire SelfyConto è facilissimo. È sufficiente avere un documento d’identità, codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo email valido. Ci si può identificare tramite SPID, bonifico o webcam. Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.