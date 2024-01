Apri SelfyConto: interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum, offre un’opportunità unica per i nuovi titolari. Se lo apri adesso e accrediti il tuo stipendio, puoi infatti ottenere un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme che decidi di vincolare per un periodo di sei mesi. Si tratta di una rendita molto competitivo, soprattutto considerando che molte banche offrono tassi di interesse molto più bassi.

SelfyConto: non perdere l’offerta e guadagna con l’interesse del 5%

La caratteristica distintiva della nuova offerta SelfyConto è la flessibilità. Puoi svincolare le tue somme in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati. Questo ti dà la libertà di accedere ai tuoi soldi quando ne hai bisogno, senza dover aspettare la fine del periodo di vincolo.

Il canone è gratis per tutti gli utenti per il primo anno e per coloro che hanno un’età fino a 30 anni. Successivamente questo passa a 3,75€ al mese, ma puoi azzerarlo in via promozionale se attivi dei prodotti finanziari della banca.

SelfyConto offre anche una varietà di carte tra cui scegliere. Puoi optare per una carta di debito gratuita con assicurazione inclusa per gli acquisti, una carta di credito con un canone annuo di 12€ e la possibilità di dilazionare i pagamenti, o una carta prepagata ricaricabile direttamente dal conto per i tuoi acquisti. Puoi controllare tutto dall’app e regolare i massimali di prelievo e spesa, nonché sospendere o riattivare le carte quando vuoi.

L’operatività bancaria di base è inoltre gratuita: puoi effettuare bonifici SEPA online, addebitare direttamente le tue utenze, e fare versamenti e prelievi in contante dagli ATM in area euro senza alcuna commissione.

Per aprire un conto SelfyConto, basta visitare la pagina ufficiale e seguire la procedura online. Se hai lo SPID, puoi accelerare il processo e completare la procedura in poco tempo. Dopo aver completato la procedura, riceverai la tua carta direttamente a casa per utilizzarla da subito.