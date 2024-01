Apri SelfyConto: interessi al 5% sulle somme vincolate a 6 mesi

SelfyConto di Mediolanum è attualmente disponibile ai nuovi clienti con una promozione che permette di ottenere un tasso di interesse del 5% se vincoli le tue somme per 6 mesi. In più hai un conto che puoi gestire facilmente dal telefono, tramite l’app, per pagare con comodità tramite i portafogli digitali.

SelfyConto: la nuova offerta nel dettaglio

Se apri ora SelfyConto, puoi beneficiare di un tasso di interesse del 5% annuo lordo, tra i più alti di quelli attualmente disponibili, che ti consente di maturare i tuoi risparmi vincolati per sei mesi. Puoi anche svincolarli quando vuoi, senza perdere alcun interesse che nel frattempo hai maturato.

Per il primo anno, il canone di tenuta conto è gratuito per tutti. Se però hai meno di 30 anni, non lo paghi fino al compimento del 30 anni di età. Scegli tra tre tipologie di carte MasterCard: carta di debito completamente gratuita e con assicurazione per gli acquisti inclusa, carta di credito con canone di 12€ l’anno e possibilità di dilazionare i pagamenti, oppure carta prepagata per gli acquisti che puoi ricaricare rapidamente dal tuo conto corrente ogni volta che ti serve.

Con SelfyConto hai gratis i bonifici SEPA effettuati online, l’addebito diretto delle tue utenze, i versamenti e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Con l’app Mediolanum puoi visualizzare il tuo saldo, disporre delle principali operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni, fare trading online e gestire le carte che hai associato.

Per aprirlo basta andare nella pagina ufficiale e fare clic su “Apri SelfyConto”, seguendo la procedura veloce interamente online. Fornisci i dati richiesti, insieme ai documenti necessari ed effettua il riconoscimento tramite webcam. Puoi ulteriormente sbrigarti se hai lo SPID e terminare la procedura in poco tempo per ricevere successivamente la carta direttamente a casa tua.

