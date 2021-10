Passare online con un proprio sito in ottica personal branding o per la propria attività è diventato ormai un must, e ha dei costi accessibili per ogni esigenza. Oggi segnaliamo una promo di ServerPlan, ottimo provider, che permette di ottenere il proprio dominio a solo 1€ + IVA, praticamente un'inezia rispetto a quelle che sono le spese per un dominio italiano anno per anno.

Se si conoscono dei domini buoni che possono valere di più tra l'altro è un'ottima opportunità per prenderli, provare a investire e rivenderli successivamente se arrivano clienti a cui serve quel particolare dominio. Volendo aprire il proprio sito invece è possibile prendere il dominio e associare un piano di hosting tra i vari disponibili su server plan a prezzi competitivi.

Il proprio sito da 1€ con la promo di Serverplan

Gli hosting sono disponibili in piani studiati appositamente a seconda delle esigenze per mettere su il sito. Anche il piano iniziale che comprende 5 GB di spazio con traffico illimitato risulta molto competitiva ad un costo effettivamente irrisorio.

Aggiungiamo alla dotazione ben 5 sottodomini per avere la possibilità di espandere anche un progetto di business più esteso, adattando anche l'offerta più economica alle esigenze di una società. Il tutto poi è scalabile e si può adattare a quello che servirà anche successivamente.

Nel dominio e nell'hosting sono inoltre inclusi 5 account email settabili poi dal pannello di controllo.

Presente inoltre il servizio easyapp che permette di installare i principali CMS come WordPress, Joomla o Magento in un click per gli utenti meno pratici, in modo da permettere a tutti di poter lanciare il proprio progetto online. L'installazione è guidata e semplice da seguire.

Inoltre per qualsiasi problema c'è l'assistenza dedicata a disposizione in ogni momento per dubbi o supporto tecnico al fine di settare al meglio sito e software dedicati per farlo girare al meglio. Scopri l'offerta su Serverplan.