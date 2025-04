Aprire un sito WordPress senza complicazioni: l'hosting di Hostinger

Se hai scarse o nulle conoscenze di informatica, ma sogni ugualmente un sito tutto tuo, puoi prendere in considerazione le soluzioni hosting di Hostinger, grazie alle quali chiunque può aprire un sito WordPress in pochi minuti. L’offerta in corso permette di ottenere fino al 75% di sconto sull’hosting per WordPress, con prezzi da 2,99 euro al mese più tre mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra i vantaggi si annoverano il dominio e l’eventuale migrazione di un sito esistente gratuiti, un tool AI con cui è possibile generare un nuovo sito con dei semplici prompt, e la manutenzione per WordPress interamente gestita dal team di Hostinger, così da poterti concentrare soltanto sulla produzione di contenuti.

Perché scegliere le soluzioni hosting di Hostinger

I piani dell’azienda di web hosting Hostinger integrano tutta una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che rendono la creazione di un nuovo sito web un gioco da ragazzi per chiunque. Una volta che hai completato la sottoscrizione al servizio, ti basterà descrivere la tua idea e ottenere un sito subito funzionante e online con un singolo prompt.

Non sono dunque richieste né conoscenze di programmazione né tantomeno ingaggi di sviluppatori web o agenzie di siti web. Puoi inoltre fare affidamento sull’AI anche per la stesura di una landing page o per sistema la presentazione della pagina About, per esempio. In questo modo, non avrai più bisogno nemmeno di un copywriter per il lancio del tuo sito.

E se temi imprevisti di ogni tipo, dovuti agli errori più comuni che si riscontrano nei siti web, devi sapere che i piani hosting di Hostinger includono lo strumento AI Troubleshooter, in grado di rilevare e risolvere all’istante qualsiasi tipo di errore.

La promozione in corso sul sito ufficiale di Hostinger, che permette di attivare un hosting per WordPress con AI 2,99 euro al mese, è valida per un periodo di tempo limitato.