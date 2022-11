Come vedere Arabia Saudita-Messico in streaming

Arabia Saudita-Messico è la sfida che chiude il gruppo C dei mondiali di calcio in Qatar. Entrambe le nazionali non sono ancora matematicamente eliminate e, in caso di combinazioni favorevoli, possono sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Il pallone inizierà a rotolare sul campo del Lusail Stadium alle ore 20:00 di mercoledì 30 novembre. In contemporanea si disputerà anche Polonia-Argentina, il match che vede fronteggiarsi le altre due partecipanti al girone. Puoi vedere la partita in diretta streaming gratis, non servono abbonamenti né sottoscrizioni a pagamento.

Arabia Saudita-Messico: guarda la partita in diretta streaming

Il servizio pubblico detiene infatti i diritti per trasmettere l’intero torneo in chiaro. Grazie a questo, è sufficiente connettersi alla piattaforma RaiPlay. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo, inclusi gli smartphone, i tablet e i computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Da casa, inoltre, è possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai Sport). C’è anche la trasmissione a risoluzione 4K, ma solo per chi possiede un apparecchio compatibile con lo standard HbbTV (al numero 101).

Nella loro storia, le due nazionali hanno incrociato i cammini in cinque occasioni. Il bilancio è nettamente a favore dei sudamericani, con quattro vittorie e un pareggio. Nessuna vittoria per gli arabi, che in questo mondiale hanno però dimostrato di avere diverse frecce al proprio arco, riuscendo a battere l’Argentina di Leo Messi nella gara d’esordio.

Riportiamo di seguito la classifica del gruppo C dopo i match del secondo turno.

Polonia: 4 punti;

Argentina: 3 punti;

Arabia Saudita: 3 punti;

Messico: 1 punto.

C’è la possibilità di vedere Arabia Saudita-Messico con telecronaca in italiano anche dall’estero. Tutto ciò che serve è accedere a RaiPlay attraverso NordVPN (in forte sconto), in modo che il servizio assegni all’utente un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.