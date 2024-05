Arc Browser: malvertising per distribuire infostealer

Da fine aprile è disponibile la versione di Arc per Windows. La software house potrà quindi sfruttare la popolarità del sistema operativo per incrementare il numero di utenti. I cybercriminali ha subito sfruttato l’occasione per distribuire infostealer tramite una campagna di malvertising su Google.

Spinti dalle recensioni positive e dalle funzionalità esclusive, molti utenti vogliono testare il nuovo browser. Cercano quindi Arc su Google e il motore di ricerca mostra all’inizio della pagina un link sponsorizzato che punta al sito di The Browser Company.

I link sembrano legittimi, in quanto il dominio arc.net è corretto e c’è anche il logo ufficiale. Usando Ad Transparency Center di Google, gli esperti di Malwarebytes hanno scoperto che l’inserzionista è ucraino e che i cybercriminali hanno registrato almeno due domini usati per il redirecting.

Quando l’ignara vittima clicca sul link sponsorizzato viene reindirizzato verso siti simili a quello ufficiale. Se quindi clicca sul pulsante “Download Arc for Windows” nella pagina viene scaricato un pacchetto che contiene l’installer originale del browser e un altro eseguibile che scarica il file bootstrap.exe . Come server C2C (command and control) viene usata la piattaforma cloud MEGA.

L’eseguibile scarica a sua volta un’immagine PNG che nasconde il codice del payload finale ( JRWeb.exe ) copiato su disco. Si tratta di un infostealer che raccoglie diversi dati dal computer. Dato che le attività sono eseguite in background, l’utente non si accorge di nulla.

È necessario prestare molta attenzione ai link sponsorizzati che vengono mostrati tra i risultati delle ricerche su Google. La piattaforma di advertising dell’azienda di Mountain View viene spesso sfruttata per attacchi di malvertising. La soluzione migliore è utilizzare un ad blocker che nasconde le inserzioni.