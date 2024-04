Il browser Arc arriva su Windows per sfidare Chrome ed Edge

Dopo aver conquistato gli utenti di macOS e iOS negli ultimi due anni, l’innovativo browser Arc fa il suo debutto su Windows. Progettato per rivoluzionare il modo in cui si utilizza il web, Arc presenta una serie di caratteristiche uniche che lo distinguono dalla concorrenza.

Una nuova esperienza di navigazione

La barra laterale pieghevole di Arc combina schede verticali e segnalibri in un’interfaccia simile a quella di un’app, offrendo un’esperienza di navigazione fluida e intuitiva. La barra di comando semplifica l’accesso ai siti web e ai vari strumenti integrati, permettendo agli utenti di concentrarsi sui contenuti senza distrazioni.

Nonostante l’approccio innovativo, Arc è costruito su Chromium, garantendo la compatibilità con i siti web e le estensioni già esistenti. Questo rende la transizione da Chrome o Edge più agevole per gli utenti affezionati a questi browser.

La versione Windows di Arc è stata sviluppata utilizzando il linguaggio di programmazione Swift, grazie al contributo degli ingegneri di The Browser Company, l’azienda dietro al progetto. Questo ha permesso di rendere open source le infrastrutture fondamentali per la creazione di applicazioni Windows con Swift, aprendo la strada ad altri sviluppatori che volessero seguire un percorso simile.

L’utilizzo di Swift potrebbe inoltre rispondere alle recenti esortazioni della Casa Bianca, che ha incoraggiato gli sviluppatori di software a preferire linguaggi di programmazione sicuri per la memoria come Swift, invece del C++ utilizzato per costruire Chrome ed Edge.

Una sfida ambiziosa nel mercato dei browser

Nonostante le impressionanti caratteristiche di Arc, il browser dovrà dimostrare di essere all’altezza della concorrenza, in particolare di Chrome, rispetto al quale viene presentato come “il sostituto che stavi aspettando“. Inoltre, The Browser Company dovrà affrontare gli aggressivi tentativi di Microsoft di convincere gli utenti Windows a passare a Edge, una sfida senza precedenti nel panorama dei browser degli ultimi decenni.

Mentre alcune delle amate funzioni presenti nella versione macOS, come la personalizzazione delle pagine web e le nuove funzioni di intelligenza artificiale, non sono ancora disponibili per Windows, le caratteristiche fondamentali come la barra laterale, Spaces, i profili, la visualizzazione divisa e il picture-in-picture sono già accessibili agli utenti Windows.

Arc continuerà a evolversi settimanalmente, con l’obiettivo di raggiungere la parità tra le versioni Windows e macOS, eliminando al contempo le funzioni meno utilizzate su Mac. L’app per Windows sarà inizialmente supportata solo da Windows 11, ma è prevista a breve una versione per Windows 10.

L’integrazione perfetta con l’ecosistema Windows

Arc su Windows si integra perfettamente con il linguaggio di design Fluent di Windows 11, grazie all’utilizzo del framework WinUI di Microsoft. È possibile regolare lo sfondo della finestra su Mica per far coincidere lo sfondo di Arc con quello del desktop o su Acrylic per un effetto di sfocatura trasparente.

Inoltre, Arc per Windows si sincronizzerà con Arc Search, l’app per iOS che in precedenza funzionava solo con Arc per macOS. The Browser Company sta sviluppando anche una versione Android di Arc Search, rendendo il browser sempre più multipiattaforma.