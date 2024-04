Google lancia Chrome Enterprise Premium a pagamento

Google ha appena introdotto una versione Premium a pagamento del suo browser Chrome, progettata specificamente per soddisfare le esigenze di sicurezza delle aziende. Questa nuova offerta, infatti, mira a fornire controlli di sicurezza avanzati e capacità di rilevamento delle minacce superiori, consentendo alle imprese di navigare in Internet e accedere ad applicazioni e servizi cloud con maggiore tranquillità.

In un’era in cui la sicurezza informatica è una priorità assoluta per le aziende, Chrome Enterprise Premium offre una soluzione completa per proteggere i dati sensibili, prevenire minacce e fornire un controllo granulare sulla navigazione web.

Due livelli di protezione: Core e Premium

Come annunciato durante la conferenza Google Cloud Next 2024, Chrome Enterprise offre due livelli di servizio: una versione Core gratuita e un abbonamento Premium a pagamento. Mentre la prima fornisce protezioni fondamentali come Safe Browsing e controlli di sicurezza per le distribuzioni gestite del browser, la seconda sblocca una suite completa di funzionalità di sicurezza avanzate.

La versione Premium di Chrome Enterprise, infatti, include strumenti di prevenzione della perdita di dati che impediscono la stampa, il download o la condivisione esterna di documenti non autorizzati. Inoltre, offre una protezione avanzata contro malware e minacce basata sull’intelligenza artificiale, che esegue automaticamente la scansione e blocca estensioni del browser, download e upload sospetti.

Con l’edizione Premium inoltre, gli amministratori IT possono applicare criteri e configurazioni Chrome personalizzati sui dispositivi gestiti. Questo permette un controllo rigoroso delle autorizzazioni dei siti, degli elenchi di autorizzazioni e blocchi delle estensioni, degli aggiornamenti forzati per risolvere le vulnerabilità e molto altro ancora.

Integrazione con BeyondCorp Enterprise e strumenti di sicurezza di terze parti

A un costo aggiuntivo, le aziende possono integrare Chrome Enterprise Premium con la soluzione BeyondCorp Enterprise di Google per un accesso sicuro, senza soluzione di continuità e zero-trust alle applicazioni SaaS e Web interne, eliminando la necessità di una VPN. Inoltre, l’edizione Premium si integra con gli strumenti di sicurezza cloud di Google, come Chronicle, per una migliore visibilità degli eventi, e interagisce con piattaforme di sicurezza di rete di terze parti per un controllo e un monitoraggio centralizzati del browser.