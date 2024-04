Microsoft Edge: novità per l'editing del testo

Lo scorso 18 aprile, Microsoft ha rilasciato la versione 124 di Edge. Sul sito ufficiale non sono però elencate particolari novità per gli utenti consumer, ma solo per le aziende. In un articolo pubblicato sul blog dedicato al browser sono illustrati i miglioramenti relativi all’editing del testo.

AI Compose e altre novità

A partire da Edge 124, la funzionalità AI Compose è disponibile inline, ovvero all’interno dell’area di testo modificabile di un documento. Quando l’utente seleziona il testo e clicca sul pulsante Copilot (in alto a destra), l’assistente inizia a riscrivere la parte selezionata. È quindi possibile modificare il tono (professionale, informale, divertente e altri), il formato (email, paragrafo, blog) e la lunghezza (corto, medio, lungo).

Un’altra funzionalità esclusiva di Edge è quella che consente di scrivere con la stilo (Windows Ink) nei campi di testo. Microsoft ha inoltre introdotto nuove API per aggiungere il supporto a editor di testo con metodi di input avanzati, migliorare il “copia&incolla” del contento HTML formattato e rilevare i formati degli appunti prima della scrittura. Le tre API sono disponibili anche per altri browser basati su Chromium.