Arc Browser: tre nuove funzionalità IA in arrivo

A distanza di poche ore dal lancio di Arc Search per iOS, The Browser Company ha annunciato il “secondo atto” di Arc Browser per macOS (la versione Windows è accessibile tramite waitlist). La software house ha svelato tre nuove funzionalità che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza di navigazione. Il browser, annunciato a fine luglio 2023, viene considerato l’alternativa a Chrome.

L’obiettivo della software house è cambiare il modo di cercare informazioni e navigare su Internet. Le nuove funzionalità sfruttano l’intelligenza artificiale per velocizzare le tradizionali operazioni eseguite con un browser. Instant Links permette ad esempio di “aggirare” il motore di ricerca. Quando l’utente cerca “True Detective season 4 trailer” premendo Shift+Enter viene mostrato direttamente il video su YouTube in una nuova scheda, senza passare per la pagina dei risultati di Google.

È possibile anche ottenere risultati multipli. Cercando “Show me a folder of five different soup recipes” viene creata una cartella nella barra laterale con cinque schede.

La funzionalità Live Folders consente invece di ricevere aggiornamenti in tempo reale dai siti web, in modo simile ad un feed RSS. Sarà disponibile in beta dal 15 febbraio.

Infine, Arc Explore è la versione desktop della funzionalità Browse for me di Arc Search. Grazie all’intelligenza artificiale generativa, il browser mostra le informazioni correlate alla query con link alle fonti. Se ad esempio viene chiesto di trovare due posti in un ristorante, Arc Browser mostra tutti i dettagli e il link diretto alla pagina della prenotazione, senza usare il motore di ricerca e quindi senza visualizzare il tradizionale elenco di link ai siti web.