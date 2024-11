Arc Search è ora disponibile per tutti su Android

Finalmente, Arc Search sbarca su Android. The Browser Company ha lanciato Arc Search per iOS all’inizio di quest’anno, ma con la nuova versione potrebbe raggiungere milioni di utenti Android. Dopo un periodo di beta testing iniziato ad ottobre, la società ha deciso di fare il grande passo e rilasciare la versione stabile.

Il browser mobile Arc Search è disponibile su Android, con nuove funzionalità

La versione stabile di Arc Search per Android è ricca di nuove funzionalità. Si potrà usare la ricerca vocale per trovare quello che serve in un attimo, personalizzare widget e icone della schermata home secondo i propri gusti, godersi la modalità landscape per una visione a tutto schermo e persino usare la funzione “Browse for Me” nella propria lingua madre. Senza dimenticare il supporto completo per Android 12.

Del resto, la beta è stato un successone. Durante la fase di test più di 100.000 persone hanno scaricato l’app, e in sole poche settimane! Questo dimostra che gli utenti Android non vedevano l’ora di mettere le mani su un browser mobile innovativo e ricco di funzionalità come questo. E ora che è disponibile per tutti.

The Browser Company pensa già al futuro

Ora che Arc Search per Android è diventato realtà, The Browser Company sta già pensando al futuro. Mentre continuerà a rilasciare aggiornamenti per la versione Android, l’azienda sta anche spostando la sua attenzione verso lo sviluppo di nuovi prodotti. Il CEO Josh Miller ha ammesso che, nonostante la crescita pazzesca degli utenti, Arc non è esattamente un prodotto “mainstream”, tradotto – per tutti. Quindi, stanno lavorando a qualcosa di nuovo e più appetibile per un pubblico più ampio.

Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che Arc sia difficile da imparare e da usare. Per questo motivo lo sviluppatore starebbe pensando a un browser che aiuti gli utenti a portare a termine le attività online in modo super efficiente, grazie anche a una potente barra dei comandi potenziata dall’intelligenza artificiale.

Ovviamente, la sfida per The Browser Company sarà quella di creare un prodotto che vada bene sia per gli utenti avanzati di Arc, che ormai non possono più farne a meno, sia per il pubblico più ampio, che magari cerca qualcosa di più facile da usare. Insomma, dovranno trovare il giusto equilibrio tra potenza e semplicità.