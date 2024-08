Arch Linux: arriva prima versione ISO basata sul kernel Linux 6.10

Arch Linux ha recentemente rilasciato come nuova immagine ISO, che include le ultime e migliore tecnologie GNU/Linux. Arch Linux 2024.08.01 è il primo a essere alimentato dall’ultima serie di kernel Linux 6.10. Naturalmente, questo kernel è arrivato diversi giorni fa nei repository stabili di Arch Linux per gli utenti esistenti. Questa nuova versione include anche tutti i pacchetti aggiornati rilasciati a luglio 2024, incluso l’ultimo programma di installazione basato su menu Archinstall 2.8.1. Quest’ultimo apporta alcune interessanti modifiche per una migliore esperienza di installazione.

Arch Linux: nuove funzionalità e risoluzioni di bug

Una delle novità più importanti è il supporto sperimentale LVM (Logical Volume Manager), che sarà disponibile quando si sceglie un layout di partizionamento predefinito. Vi è poi il profilo desktop Hyprland aggiornato con supporto per più app, partizione root di tipo GUID come predefinita e una nuova dimensione predefinita della partizione root da 20 GB fino a un massimo di 50 GB. Oltre a ciò, il programma di installazione di Arch Linux ora offre una traduzione in finlandese. Include poi la possibilità di utilizzare per impostazione predefinita il layout di tastiera corrente anziché quello statunitense. Non mancano poi hook mkinitcpio.conf aggiornati per la coerenza upstream, la possibilità di ignorare i dispositivi che sollevano un’eccezione DiskException e di registrare il messaggio di eccezione, e una migliore copertura mypy.

Anche diverse funzioni principali sono state riprogettate nell’installer. Queste includono suggest_single_disk_layout(), format() e umount() per un’installazione migliore e più affidabile. Inoltre, sono stati risolti vari bug per migliorare aspetti come il generatore di impostazioni locali, la gestione degli spazi liberi mancanti e delle partizioni eliminate, la gestione di tipi di dispositivi/partizioni sconosciuti e lo smontaggio di tutte le partizioni. Arch Linux 2024.08.01 è disponibile per il download dal sito web ufficiale. Come accennato in precedenza, questa nuova versione ISO è disponibile solo per le nuove installazioni. Gli utenti Arch Linux esistenti possono infatti mantenere aggiornati i propri sistemi eseguendo il comando sudo pacman -Syu nel loro emulatore di terminale preferito.