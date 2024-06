Arch Linux: supporto LVM per l'installer con interfaccia testuale

Archinstall 2.8.1, il programma di installazione con interfaccia testuale di Arch Linux, è stato rilasciato oggi con il supporto iniziale per LVM (Logic Volume Manager) insieme a molti altri miglioramenti.

Arch Linux: l’installer testuale ottiene il supporto per LVM

Archinstall 2.8.1 è la prima versione del programma di installazione di Arch Linux ad offrire il supporto LVM, utilizzabile quando si opta per un partizionamento predefinito. Tuttavia, come fatto notare dagli sviluppatori, il supporto è in questa fase ancora sperimentale.

Oltre al supporto LVM, vengono aggiunte altre applicazioni al profilo desktop Hyprland, nonché cambiata la dimensione della partizione root predefinita, che ora passa da da 20 GB fino a un massimo di 50 GB. La partizione root è ora impostata come GUID e utilizza VCS per pyparted.

Tra le altre modifiche all’installer di Arch Linux viene adesso usato il layout tastiera corrente piuttosto che quello americano, oltre a una serie di correttivi elencati nel dettaglio nel changelog. Di interessante c’è anche lo sviluppo iniziale per l’introduzione di una nuova interfaccia basata su menu, utilizzando curses, pensata per rendere la procedura un po’ più intuitiva, soprattutto per i nuovi utenti. In questo modo saranno implementati elementi come menu di anteprima a più colonne in tutti i lati, oltre a finestre in sovrapposizione.

Sempre su Archinstall di Arch Linux vengono corretti vari bug per migliorare la gestione degli spazi liberi mancanti e delle partizioni cancellate, la gestione di tipi di dispositivi e partizioni sconosciute.

Molte funzioni principali sono state sottoposte a refactoring, tra cui suggest_single_disk_layout(), format(), e umount()per un’installazione migliore e più affidabile. La stringa del percorso della partizione viene inoltre convertita in un oggetto Path.

Archinstall 2.8.1 per Arch Linux è già disponibile nel canale stabile dei repository di sistema, da cui può essere scaricato e installato con un solo comando. Sulla pagina dedicata GitHubh sono invece disponibili i cambiamenti completi della nuova versione.