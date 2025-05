Archinstall 3.0.7 aggiunge il supporto agli snapshot Btrfs

Archinstall 3.0.7 è la nuova versione dell’installer TUI (Text User Interface) di Arch Linux, pensato per rendere l’installazione intuitiva e guidata per gli utenti più nuovi e meno esperti.

Tra le novità principali della nuova versione, viene introdotto ora il supporto per gli snapshot Btrfs post-installazione, che permette di creare e gestire facilmente punti di ripristino del sistema, migliorando la sicurezza dei dati e facilitando il recupero in caso di problemi.

Archinstall 3.0.7 supporta ora gli snapshot Btrfs

La configurazione della crittografia del disco è stata integrata direttamente nel menu di gestione delle partizioni di Archinstall 3.0.7, semplificando la protezione dei dati e rendendo il processo più intuitivo rispetto alle precedenti configurazioni manuali.

La nuova versione risolve anche numerosi bug, aumentando l’affidabilità dell’installer stesso. Tra le correzioni più significative troviamo la risoluzione di un problema con il nome del device mapper della partizione home, che in precedenza causava frustrazione agli utenti, e un miglioramento nella gestione della configurazione dei custom server, ora impostata su una stringa vuota se non specificata, evitando errori inattesi. Un altro fix rilevante riguarda l’errore “ValueError: Device path was not set”, ora corretto. Inoltre, sono stati ottimizzati diversi processi interni, come lo sblocco dei volumi crittografati LUKS, semplificato eliminando controlli ridondanti e migliorando la verifica dello stato dei dispositivi.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Archinstall 3.0.7 perfeziona il flusso di rilascio automatizzato su PyPI e i comandi di avvio di QEMU, garantendo un’esperienza di sviluppo e test più fluida. Anche le traduzioni sono state aggiornate, con miglioramenti specifici e correzioni di errori nelle localizzazioni, rendendo l’installer più accessibile a livello globale.

Infine, sono stati introdotti ulteriori miglioramenti per gli sviluppatori, come una configurazione mypy ottimizzata con traceback e controlli per il codice non raggiungibile, che favoriscono un debugging più chiaro e una maggiore qualità del codice.

Tutti i dettagli di Archinstall 3.0.7 sono consultabili nella lista cambiamenti ufficiale.