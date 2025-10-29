Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime

Stanco di abbonamenti mensili e rincari continui? Con pCloud paghi una volta sola e hai spazio cloud per sempre, con crittografia svizzera e fino a 10 TB di memoria a disposizione. A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, pCloud propone piani “Lifetime” a pagamento unico, ideali per chi vuole investire una volta sola e avere spazio di archiviazione per sempre.

Archiviazione illimitata nel tempo, con un solo pagamento

I piani “Lifetime” offrono tre livelli di spazio:

Premium 500 GB a 199 € (anziché 299 €)

Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €)

Ultra 10 TB a 1.190 € (anziché 1.890 €)

Tutti i pacchetti includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, protezione dei pagamenti con crittografia SSL a 256 bit e nessuna spesa di attivazione o gestione aggiuntiva.

pCloud Encryption: la tua chiave magica per la sicurezza dei file

Con pCloud Encryption, anche protetto con la funzione di crittografia zero-knowledge che garantisce che solo tu possieda la chiave di accesso ai tuoi file.

Con la promozione attiva, pCloud Encryption è disponibile con il 50% di sconto, offrendo una protezione di livello militare per documenti sensibili, progetti di lavoro o ricordi personali.

Collaborazione, backup e accesso continuo

pCloud non è solo uno spazio di archiviazione, ma una piattaforma di lavoro e condivisione, con pCloud puoi:

Caricare file di qualsiasi dimensione, senza limiti di velocità.

Ripristinare versioni precedenti o recuperare file eliminati fino a 30 giorni .

Creare link protetti da password , cartelle condivise e richieste di upload.

Effettuare backup automatici di contenuti da servizi terzi o dispositivi locali.

In più, grazie al lettore multimediale integrato, è possibile ascoltare musica o guardare video direttamente dal cloud, ovunque e in qualsiasi momento.

Soluzione ideale per privati, famiglie e professionisti

Con l’app mobile e desktop, i file restano sempre sincronizzati su ogni dispositivo, anche offline. Per chi desidera condividere lo spazio, pCloud offre anche il piano Family, che consente di aggiungere fino a 5 utenti con gestione indipendente. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.