 Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime

pCloud offre soluzioni di archiviazione cloud sicure e a pagamento unico: fino a 10 TB di spazio, crittografia svizzera e accesso ai file sempre e ovunque.
Archivia per sempre i tuoi file con pCloud Lifetime
Informatica Cloud & Hosting
pCloud offre soluzioni di archiviazione cloud sicure e a pagamento unico: fino a 10 TB di spazio, crittografia svizzera e accesso ai file sempre e ovunque.

Stanco di abbonamenti mensili e rincari continui? Con pCloud paghi una volta sola e hai spazio cloud per sempre, con crittografia svizzera e fino a 10 TB di memoria a disposizione. A differenza dei classici abbonamenti mensili o annuali, pCloud propone piani Lifetime” a pagamento unico, ideali per chi vuole investire una volta sola e avere spazio di archiviazione per sempre.

Scopri l’offerta di pCloud

Archiviazione illimitata nel tempo, con un solo pagamento

I piani “Lifetime” offrono tre livelli di spazio:

  • Premium 500 GB a 199 € (anziché 299 €)

  • Premium Plus 2 TB a 399 € (anziché 599 €)

  • Ultra 10 TB a 1.190 € (anziché 1.890 €)

Tutti i pacchetti includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, protezione dei pagamenti con crittografia SSL a 256 bit e nessuna spesa di attivazione o gestione aggiuntiva.

pCloud Encryption: la tua chiave magica per la sicurezza dei file

Con pCloud Encryption, anche protetto con la funzione di crittografia zero-knowledge che garantisce che solo tu possieda la chiave di accesso ai tuoi file. 
Con la promozione attiva, pCloud Encryption è disponibile con il 50% di sconto, offrendo una protezione di livello militare per documenti sensibili, progetti di lavoro o ricordi personali.

Collaborazione, backup e accesso continuo

pCloud non è solo uno spazio di archiviazione, ma una piattaforma di lavoro e condivisione, con pCloud puoi:

  • Caricare file di qualsiasi dimensione, senza limiti di velocità.

  • Ripristinare versioni precedenti o recuperare file eliminati fino a 30 giorni.

  • Creare link protetti da password, cartelle condivise e richieste di upload.

  • Effettuare backup automatici di contenuti da servizi terzi o dispositivi locali.

In più, grazie al lettore multimediale integrato, è possibile ascoltare musica o guardare video direttamente dal cloud, ovunque e in qualsiasi momento.

Soluzione ideale per privati, famiglie e professionisti

Con l’app mobile e desktop, i file restano sempre sincronizzati su ogni dispositivo, anche offline. Per chi desidera condividere lo spazio, pCloud offre anche il piano Family, che consente di aggiungere fino a 5 utenti con gestione indipendente. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%

Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%
Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto

Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto
Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%

Creare un sito web con l'AI? Con Hostinger puoi: sconti fino all'80%
Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%

Internxt: il cloud storage con antivirus e VPN inclusi in sconto dell'85%
Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto

Black Friday anticipato con Hostinger: ultimi giorni all'80% di sconto
Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%

Internxt, ecco la nuova offerta sui piano cloud a vita: sconto dell'85%
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
29 ott 2025
Link copiato negli appunti