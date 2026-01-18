Archiviazione cloud con crittografia post-quantistica: 87% di sconto da Internxt

Per mettere al sicuro i propri ricordi personali e i documenti di lavoro sensibili, un numero crescente di persone sta scegliendo di affidarsi alle soluzioni di archiviazione in cloud protette dalla crittografia post-quantistica, una speciale crittografia in grado di proteggere i suoi utenti dagli attacchi portati da computer quantistici su larga scala.

Tra i servizi che hanno già aggiornato i propri cloud storage con la crittografia post-quantistica si annovera Internxt, servizio spagnolo con base a Valencia, noto per essere tra i pochi servizi di archiviazione che offre un codice open source e verificato per la massima trasparenza possibile nei confronti dei suoi utenti.

In questi giorni i piani a vita di Internxt beneficiano di uno sconto pari all’87%, con prezzi a partire da 277 euro. A differenza dei piani di abbonamento mensili, Internxt richiede un unico pagamento per ottenere una privacy a vita. Ecco il riepilogo dell’offerta:

Essential (1 TB): 247 euro invece di 1.900 euro

Premium (3 TB): 377 euro invece di 2.900 euro

Ultimate (5 TB): 507 euro invece di 3.900 euro

Internxt è una delle aziende di cloud storage a cui sta più a cuore la privacy dei suoi utenti, come certificano diverse scelte precise: oltre alla già citata crittografia post-quantistica, ad esempio, troviamo anche l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero: ciò significa che nessuno ha accesso ai dati conservati nello spazio cloud, né tantomeno chi lavora dietro alle quinte del servizio.

Ciascun piano gode inoltre della garanzia soddisfatti o rimborsati: se le funzionalità del servizio non dovessero corrispondere alle aspettative iniziali è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto del piano a vita, indipendentemente dallo spazio di archiviazione scelto (sia 1 TB che 5 TB). Per accedere alla promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata dell’offerte disponibile tramite il link qui sotto.