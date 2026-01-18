 Archiviazione cloud con crittografia post-quantistica: 87% di sconto da Internxt
Lo sconto è valido su tutti i tre piani a vita del servizio di cloud storage spagnolo con base a Valencia.
Internxt

Per mettere al sicuro i propri ricordi personali e i documenti di lavoro sensibili, un numero crescente di persone sta scegliendo di affidarsi alle soluzioni di archiviazione in cloud protette dalla crittografia post-quantistica, una speciale crittografia in grado di proteggere i suoi utenti dagli attacchi portati da computer quantistici su larga scala.

Tra i servizi che hanno già aggiornato i propri cloud storage con la crittografia post-quantistica si annovera Internxt, servizio spagnolo con base a Valencia, noto per essere tra i pochi servizi di archiviazione che offre un codice open source e verificato per la massima trasparenza possibile nei confronti dei suoi utenti.

In questi giorni i piani a vita di Internxt beneficiano di uno sconto pari all’87%, con prezzi a partire da 277 euro. A differenza dei piani di abbonamento mensili, Internxt richiede un unico pagamento per ottenere una privacy a vita. Ecco il riepilogo dell’offerta:

  • Essential (1 TB): 247 euro invece di 1.900 euro
  • Premium (3 TB): 377 euro invece di 2.900 euro
  • Ultimate (5 TB): 507 euro invece di 3.900 euro
Pagina offerta Internxt

Internxt è una delle aziende di cloud storage a cui sta più a cuore la privacy dei suoi utenti, come certificano diverse scelte precise: oltre alla già citata crittografia post-quantistica, ad esempio, troviamo anche l’utilizzo della crittografia a conoscenza zero: ciò significa che nessuno ha accesso ai dati conservati nello spazio cloud, né tantomeno chi lavora dietro alle quinte del servizio.

Ciascun piano gode inoltre della garanzia soddisfatti o rimborsati: se le funzionalità del servizio non dovessero corrispondere alle aspettative iniziali è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto del piano a vita, indipendentemente dallo spazio di archiviazione scelto (sia 1 TB che 5 TB). Per accedere alla promozione è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata dell’offerte disponibile tramite il link qui sotto.

Pagina offerta Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 gen 2026

Federico Pisanu
Pubblicato il
18 gen 2026
