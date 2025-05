Archiviazione foto e video su cloud con crittografia a conoscenza zero grazie a Internxt

Le immagini che scattiamo tutti i giorni vengono memorizzate nella memoria dello smartphone, ma questo non significa né che sono al sicuro né che resteranno lì per sempre. Può succedere infatti di cancellarle per sbaglio, oppure di smarrire il telefono, o ancora subire un attacco informatico che porta alla perdita di tutti i ricordi. Per tutti questi motivi, dovreste affidarvi ad uno spazio di archiviazione cloud affidabile, in cui poter conservare foto e video senza troppe preoccupazioni. Uno dei migliori servizi di cloud storage al riguardo è Internxt, azienda con sede a Valencia, in Spagna, che utilizza la crittografia a conoscenza zero e offre piani a vita, a differenza dei servizi cloud più famosi.

Proprio i piani a vita di Internxt sono oggetto, in quest giorni, di un’offerta importante: tutti e tre i piani godono di uno sconto dell’85%, con prezzi a partire da 135 euro per uno spazio di archiviazione sicuro pari a 1TB. Ogni piano include la crittografia post-quantistica a conoscenza zero e una VPN ultraveloce illimitata, oltre alla piena conformità al GDPR (il Regolamento generale sulla protezione dei dati voluto dall’Unione europea).

Il plus della crittografia a conoscenza zero

In un mondo ideale, ci si aspetterebbe che le foto e i video personali restino tali, anche quando vengono conservati in uno spazio di archiviazione sul telefono o sul computer. Questo, però, non accade quasi mai, perché il mondo ideale è un po’ diverso da quello reale.

Quel “quasi mai” lascia comunque aperta una piccola porta. È il caso di Internxt, che offre la garanzia della crittografia a conoscenza zero, grazie alla quale si ha la certezza che nessuno – ma proprio nessuno – abbia accesso alle vostre foto e ai vostri video, nemmeno chi lavora a questo o a quell’altro servizio cloud. Un vantaggio non da poco, anzi.

L’offerta di Internxt sui piani a vita, per effetto della quale è possibile risparmiare l’85% sul prezzo di listino, è valida per un periodo di tempo limitato.