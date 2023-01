Archivio cloud crittografato e a prova di hacker? C'è NordLocker

I tuoi dati sono un bene prezioso. Spesso contengono anche informazioni sensibili e molto importanti. Non solo, ma anche semplici foto ricordo se finissero in mano a terribili hacker potrebbero crearci non pochi problemi. Ecco perché è necessario scegliere un buon archivio cloud crittografato per proteggerli tutti.

NordLocker è proprio quello che ti serve. Si tratta di uno spazio di archiviazione estremamente sicuro a prova di cracker. Nessuno potrà più accedervi una volta caricato tutto lì. I tuo dati rimarranno privati nonostante questo luogo virtuale sia costantemente sincronizzato così da essere accessibile su tutti i tuoi dispositivi connessi.

Nessuno potrà vedere o accedere alle tue informazioni sensibili senza il tuo permesso. Questo grazie alla crittografia end-to-end garantita in ogni momento. Solo così potrai goderti la massima privacy. L’architettura di questo archivio cloud crittografato è a conoscenza zero. Ciò significa che anche la società proprietaria non sa nulla di ciò che memorizzi.

Archivio cloud crittografato: scegli NordLocker

Per avere un archivio cloud crittografato senza perdita o file rubati devi affidarti a NordLocker. A ragione è tra i più efficienti della categoria perché mette in campo le migliori tecnologie a disposizione oggi per la protezione dei dati. Inoltre, a gestire questo servizio è la stessa società di cybersecurity che governa NordVPN.

Oggi ci troviamo di fronte a un mondo online sempre più pericoloso e ricco di minacce. Nonostante ciò hai la possibilità di proteggere facilmente e in maniera efficace i tuoi beni digitali. Grazie a NordLocker i tuoi dati vengono sottoposti regolarmente a backup e protetti da accessi non autorizzati.

Saranno costantemente al sicuro da malware, hacker, cybercriminali, ricattatori o perdita di dispositivi. Tra l’altro questo archivio cloud crittografato è accessibile da tutti i tuoi dispositivi grazie alla sua app compatibile a tantissimi sistemi operativi. Acquista ora NordLocker e proteggi i tuoi beni digitali fin da subito.

