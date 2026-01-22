Arduino UNO Q: 4 GB di RAM e 32 GB di storage

L’azienda di Ivrea, acquisita da Qualcomm all’inizio di ottobre 2025, ha annunciato la disponibilità della variante di Arduino UNO Q con 4 GB di RAM e 32 GB di storage. La nuova scheda può essere quindi sfruttata per progetti che richiedono maggiori risorse hardware. Rimane ovviamente in vendita la versione più economica.

Quattro motivi per scegliere la nuova scheda

La nuova variante di Arduino UNO Q conserva il layout precedente e quasi tutte le specifiche. Ci sono quindi il processore Qualcomm Dragonwing QRB2210 e il microcontrollore STM32U585 (Cortex-M33). La versione originaria ha 2 GB di RAM LPDDR4 e 16 GB di storage eMMC, sufficienti per molti progetti, tra cui l’esecuzione del modello Gemma 3 o del famoso gioco DOOM 3.

Arduino spiega che la nuova scheda offre una maggiore versatilità, elencando quattro motivi per cui è preferibile avere 4 GB di RAM e 32 GB di storage:

Arduino UNO Q può essere utilizzata come SBC (computer a scheda singola) autonomo, collegando monitor, tastiera e mouse tramite hub USB-C ed eseguendo il sistema operativo Debian sulla scheda con un’interfaccia utente grafica

I 2 GB di RAM aggiuntivi sono fondamentali per prevenire rallentamenti e crash se l’applicazione prevede più processi simultanei di alto livello, ad esempio esecuzione di Arduino App Lab, hosting di un server web locale, gestione del logging del database e streaming dell’input della videocamera

La variante da 4 GB+32 GB consente l’uso di modelli AI o machine learning più grandi e complessi, come la visione artificiale ad alta risoluzione o l’elaborazione audio sofisticata

I 32 GB di storage permettono di salvare numerosi pacchetti Linux, risorse di progetti di grandi dimensioni o registri di dati dei sensori a lungo termine

Il prezzo della variante 4GB+32GB è 64,66 euro. Può essere acquistata sullo store ufficiale. L’ambiente di sviluppo Arduino App Lab è stato recentemente aggiornato alla versione 0.3.2.