Arduino UNO R4: versioni Minima e WiFi

Arduino UNO R4 è la nuova scheda per i maker annunciata durante l’evento Arduino Day. È possibile scegliere tra due varianti: UNO R4 Minima e UNO R4 WiFi. La principale differenza è rappresentata dalla connettività wireless, come si deduce dal nome. Rispetto alla precedente UNO R3 ci sono diversi miglioramenti hardware.

Arduino UNO R4: specifiche e prezzi

Il “cuore” di Arduino UNO R4 è il chip Renesas RA4M1, un microcontroller a 32 bit basato su ARM Cortex-M4 che funziona a 48 MHz. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto al chip ATmega328P a 8 bit e 16 MHz di Arduino UNO R3. Ci sono inoltre 32 KB di SRAM e 256 KB di memoria flash con un incremento di 8 volte rispetto alla precedente board.

Novità anche per le connessioni. La porta USB Type-B è stata sostituita dalla porta USB Type-C. Sulla scheda sono presenti anche 14 pin I/O digitali, 6 pin di input analogico, DAC a 12 bit, 6 pin PWM, porta SWD, UART, I2C, SPI e bus CAN. Oltre che per programmare, la porta USB Type-C può essere utilizzata per collegare mouse e tastiera.

La variante UNO R4 WiFi integra anche un connettore Qwiic, una matrice a LED 12×8 e soprattutto il chip Espressif ESP32-S3 che aggiunge la connettività WiFi 802.11b/g/n a 2,4 GHz e Bluetooth 5.0 LE. Considerato il cambio di architettura rispetto al UNO R3 è necessario effettuare il porting di alcune librerie. La dimensione della board è 68,85×53,34 millimetri. I prezzi sono 18,00 euro per UNO R4 Minima e 25,00 euro per UNO R4 WiFi.