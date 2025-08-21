Pixel Buds 2a: Gemini, ANC e batteria sostituibile

Insieme a Pixel 10 e Pixel Watch 4, Google ha annunciato nuovi auricolari wireless. I Pixel Buds 2a integrano un processore AI che viene sfruttato per Gemini e la cancellazione attiva del rumore (ANC). La batteria della custodia di ricarica può essere sostituita.

Pixel Buds 2a: specifiche e prezzo

I nuovi auricolari sono stati annunciati oltre quattro anni dopo i Pixel Buds A-Series. I Pixel Buds 2a sono più piccoli, più leggeri e più confortevoli. Il design, simile a quello dei Pixel Buds Pro 2, è stato ottenuto analizzando i dati di oltre 45 milioni di scansioni di orecchie. Basta ruotare gli auricolari in senso antiorario per fissarli in modo più saldo. Hanno inoltre ricevuto la certificazione IP54, quindi resistono a sudore e schizzi d’acqua.

All’interno di ogni auricolare c’è il processore Tensor A1 che non viene solo sfruttato per l’elaborazione audio durante l’ascolto di musica e chiamate. Ha permesso di aggiungere la cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 1.5. È disponibile anche la modalità Trasparenza che consente di ascoltare i suoni ambientali senza togliere gli auricolari.

Il chip viene inoltre utilizzato per l’interazione con Gemini tramite comandi vocali (devono essere collegati ad uno smartphone Android compatibile sul quale è installata l’app Gemini). Find Hub permette di localizzare la posizione degli auricolari su una mappa. Quando l’utente si trova nelle vicinanze può farli squillare.

I Pixel Buds 2a integrano due microfoni e un sensore IR per la sospensione o riproduzione automatica della musica. Gli utenti possono usare le gesture touch per controllare musica, chiamate e assistente AI. La batteria garantisce un’autonomia fino a 7 ore con ANC attivata e fino a 10 ore con ANC disattivata. Con la custodia di ricarica si arriva a 20 e 27 ore, rispettivamente.

La custodia ha una porta USB Type-C e una batteria sostituibile. I Pixel Buds 2a possono essere già ordinati sul sito ufficiale, Amazon, Unieuro, Euronics e MediaWorld. Arriveranno in Italia il 10 ottobre. Il prezzo su Amazon è 149,00 euro.

Google rilascerà a settembre un aggiornamento software per Pixel Buds Pro 2 che include quattro novità. Adaptive Audio regola il volume in base all’ambiente circostante. Loud Noise Protection protegge l’udito in caso di un rumore improvviso e forte. Sarà possibile usare Gemini Live anche negli ambienti più rumorosi. Gli utenti potranno infine accettare una chiamata in arrivo o rifiutare la risposta ad un messaggio, annuendo o scuotendo la testa.