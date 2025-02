Aria Gen 2 di Meta: gli occhiali AR misurano il battito cardiaco

Meta ha svelato Aria Gen 2, la nuova generazione dei suoi occhiali AR per la ricerca. Questo modello è un vero e proprio salto tecnologico. Offre funzionalità avanzate e un design più moderno rispetto alla precedente generazione.

Meta svela Aria Gen 2: gli occhiali AR che rilevano il battito cardiaco

Aria Gen 2 è un vero e proprio gioiello di ingegneria. In un design leggero e confortevole (pesano solo 75 grammi), Meta ha inserito una suite di sensori all’avanguardia e il suo chip personalizzato. Ma la novità più interessante è il sensore PPG, che monitora la frequenza cardiaca. Inoltre, un microfono a contatto consente di distinguere la voce di chi indossa gli occhiali da quella delle persone intorno.

E non è tutto: Aria Gen 2 è un vero e proprio assistente personale, grazie alle funzioni di intelligenza artificiale che permettono di tracciare lo sguardo, riconoscere i gesti delle mani e il parlato. Tutto questo, con una batteria che promette fino a otto ore di autonomia e altoparlanti force-canceling per un’esperienza audio immersiva.

Le applicazioni di Aria Gen 2 e la disponibilità

Ma a cosa servono questi occhiali così avanzati? Le possibilità sono infinite. Envision, una delle prime aziende a testare Aria Gen 2, li sta già utilizzando per sviluppare soluzioni dedicate a persone non vedenti o ipovedenti. Immaginiamo di poter “vedere” il mondo attraverso i suoni e le descrizioni fornite dagli occhiali: un’esperienza che potrebbe cambiare la vita di molte persone.

E questo è solo l’inizio. Aria Gen 2 potrebbe trovare applicazione in ambito medico, per monitorare i parametri vitali dei pazienti in tempo reale, o nello sport, per analizzare le prestazioni degli atleti. Senza contare le potenzialità in campo educativo, turistico e dell’intrattenimento.

Meta prevede di rendere gli occhiali disponibili per i laboratori di ricerca accademici e commerciali nei prossimi mesi.