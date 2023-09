Aria IA disponibile anche in Opera GX

La software house norvegese ha annunciato che Aria è disponibile anche in Opera GX. Gli utenti che usano il browser ottimizzato per il gioco possono quindi sfruttare l’intelligenza artificiale generativa basata sullo stesso modello di ChatGPT. Aria è già stata integrata in Opera One per desktop, oltre che nelle app per Android e iOS.

Aria: assistente IA durante il gioco

Aria offre funzionalità simili a ChatGPT, quindi può rispondere a qualsiasi domanda, scrivere codice e aiutare l’utente nella “conquista del regno digitale”. Nelle immagini pubblicate sul blog ufficiale ci sono infatti alcuni esempi di utilizzo durante le sessioni di gioco.

Ad esempio, l’utente può chiedere all’intelligenza artificiale generativa di scrivere la biografia per un personaggio di Baldur’s Gate, consigliare un nickname e suggerire come migliorare il gameplay.

Per usare Aria è necessario attivare “Early Bird” nelle impostazioni e quindi “Aria Extension” e “Aria Command Line”. Come per le altre versioni del browser, l’utente deve effettuare l’accesso con un account Opera. Per interagire con il chatbot è sufficiente aprire la barra laterale. In alternativa si può sfruttare il nuovo comando Ctrl + / su Windows o Cmd + / su macOS per visualizzare un overlay.

Gli utenti preoccupati per la privacy possono disattivare Aria (la funzionalità è opt-in). In Opera GX è ovviamente disponibile la funzionalità AI Prompt. È sufficiente evidenziare il testo nella pagina web per ottenere informazioni contestuali. Il browser per Windows e macOS può essere scaricato in 180 paesi, Italia inclusa.