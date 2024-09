Aria purificata con LEVOIT, filtro HEPA ma con dimensioni minime (49€)

Piccolo e potente per respirare a pieni polmoni quando torni a casa. Se soffri di allergie o vivi in un posto con molto traffico non puoi fare a meno di un purificatore d’aria. Questo modello di Levoit è ottimo e ideale per la stanza da letto visto che non occupa tanto spazio. Con il suo filtro HEPA e la possibilità di aggiungere un olio profumato, non rinunci a niente.

Lo sconto eccellente che è disponibile su Amazon ti fa concludere un affare. Nel caso in cui tu sia interessato, collegati in pagina e non aspettare un secondo in più. Con soli 49,99€ porti a casa il tuo gioiellino e risparmi all’istante.

Le spedizioni, come al solito, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Levoit, il purificatore d’aria che diventa un alleato

In oriente è convenzionale avere un purificatore d’aria in casa. Negli ultimi anni anche da noi si è sparsa questa “moda” ma in realtà non è un puro fattore estetico o di massa perché la differenza la senti. Mettendo in casa un modello Levoit hai la possibilità di respirare bene senza sentire la gola grattare o il naso pizzicare, soprattutto se soffri di allergie varie.

Questo dispositivo ha dimensioni compatte e in camera da letto è un alleato. Tuttavia sei libero di metterlo ovunque in casa. Grazie al filtro HEPA di cui è dotato, filtra l’aria in modo eccellente eliminando polveri, brutti odori, allergeni e tutto il resto.

Hai a disposizione 3 modalità di utilizzo tra cui quella notturna per non spegnerlo mai. Anche quando è azionato alla velocità più forte, il rumore non è assordante ma anzi, del tutto sopportabile.

Nel caso in cui tu voglia aggiungere una fragranza, c’è uno sportellino dedicato in cui poter inserire gli oli essenziali e profumare l’ambiente.

Come ti dicevo, piccolo ma potente in tutto e per tutto. Non rinunciare a una boccata d’aria pura con questo purificatore d’aria Levoit. Ora in sconto su Amazon ad appena 49,99€, con un click lo aggiungi al carrello.

