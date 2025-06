Samsung Galaxy S25 Edge: sottile e poco riparabile

Il Galaxy S25 Edge, annunciato da Samsung a metà aggio, ha uno spessore di 5,8 millimetri. Per realizzare uno smartphone così sottile è stata ridotta la capacità della batteria e non è presente un teleobiettivo. Gli esperti di iFixit hanno evidenziato anche la scarsa riparabilità.

Sottile e poco riparabile

Il Galaxy S25 Edge integra lo Snapdragon 8 Elite, come gli altri modelli della serie. Samsung ha utilizzato un sistema di raffreddamento con camera di vapore e foglio di grafene, ma non è molto efficace. Il calore eccessivo durante l’esecuzione di elaborazioni pesanti causa la diminuzione della frequenza di clock del processore (throttling). Inoltre, l’incremento di temperatura può ridurre la longevità della batteria.

Dopo aver aperto la cover in plastica, rimosso la bobina della ricarica wireless e staccato vari connettori si accede alla batteria da 3.900 mAh (15,21 Wh) che ha uno spessore di 3,54 millimetri. La porta USB Type-C può essere facilmente rimossa. Gli esperti di iFixit hanno notato che il frame in titanio resiste alla flessione, ma non alla torsione.

Il forte adesivo usato per fissare lo schermo rende difficile la sua sostituzione. Samsung limita la disponibilità delle parti di ricambio, non offre guide complete come Apple e raccoglie dati degli utenti durante le riparazioni. Per tutti i motivi elencati è stato assegnato un punteggio di riparabilità pari a 5 su 10. Il Galaxy S25 Edge è in vendita da fine maggio ad un prezzo base di 1.299 euro.