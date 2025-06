Arriva in Italia il primo tablet di nubia: Pad Pro

Era stato annunciato a fine aprile in Cina. Ora è disponibile anche in altri paesi, Italia inclusa. Il nubia Pad Pro è un tablet Android di fascia medio-alta con caratteristiche molto interessanti. Si tratta del primo tablet dell’azienda cinese, sussidiaria di ZTE fino al 2015 e nota soprattutto per gli smartphone gaming della serie Red Magic.

nubia Pad Pro: specifiche e prezzo

Il nubia Pad Pro ha un telaio in alluminio (colori nero e argento) e uno schermo da 10,9 pollici con risoluzione 2.8K (2880×1800 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Ha ricevuto anche una certificazione per la bassa emissione di luce blu. Dimensioni e peso sono 253,34×164,56×7,3 millimetri e 523 grammi, rispettivamente.

Il tablet integra il processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.0. Il sistema di raffreddamento è composto da sei strati in rame, alluminio e gel termico. Sono presenti inoltre fotocamere posteriori da 13 megapixel e frontale da 20 megapixel.

Queste sono le altre specifiche: quattro altoparlanti, audio DTS:X Ultra, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS e NFC, porta USB Type-C, tre microfoni con cancellazione del rumore, accelerometro, giroscopio e batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 66 Watt e autonomia fino a 50 ore in standby.

Il sistema operativo è myOS 15 basato su Android 15. Sono presenti varie funzionalità AI per l’editing fotografico, come quella che perette di rimuovere gli oggetti indesiderati. Il tablet può essere ordinato sul sito ufficiale. Le spedizioni inizieranno il 24 giugno.

I prezzi sono 419,00 euro (8GB+256GB), 489,00 euro (12GB+256GB) e 579,00 euro (16GB+512GB). Fino al 24 giugno è possibile ottenere uno sconto di 20 euro e la custodia protettiva in regalo (valore di 34 euro).