Ariane 6, come seguire il lancio verso l'orbita geostazionaria

Questa è la grande serata di Ariane 6. Oggi, giovedì 27 agosto, il lanciatore europeo affronta una sfida inedita: raggiungere per la prima volta l’orbita geostazionaria. A bordo, MTG-I2, il satellite che avrà il compito di migliorare il monitoraggio meteorologico di Europa e Nordafrica.

Come seguire il lancio di Ariane 6 in diretta stasera

Il decollo avrà luogo a Kourou, dal porto spaziale europeo nella Guyana francese. L’appuntamento è alle 21:45 (ora italiana). Una volta partito, il razzo impiegherà 36 minuti per rilasciare il satellite in orbita. Sarà il nono volo di Ariane 6, e già il quarto dell’anno. Per non perdere nulla della diretta, la trasmissione di Arianespace è disponibile gratuitamente su YouTube, il player è in cima al nostro articolo.

Perché questo lancio di Ariane 6 è particolarmente atteso

Per questa missione Ariane 6 vola nella configurazione leggera a due booster, per un peso complessivo di circa 500 tonnellate e una spinta al decollo di 8.000 kN. È la prima volta che il razzo si spinge fino all’orbita geostazionaria, a 36.000 chilometri di quota. Una sfida tecnica non da poco, per un vettore finora abituato all’orbita bassa.

A bordo c’è MTG-I2, il satellite da 3.800 chilogrammi sviluppato dall’ESA per Eumetsat, che scandaglierà i cieli d’Europa ogni due minuti e mezzo insieme al gemello MTG-I1, già in orbita. L’obiettivo è individuare più precocemente i temporali violenti e affinare in modo duraturo le previsioni meteo sul continente, per una durata di vita di almeno 8,5 anni.