Arkanix Stealer: breve vita per il nuovo malware AI

Arkanix Stealer è un nuovo malware apparso online ad ottobre 2025. Il suo autore ha interrotto il programma di affiliazione dopo circa due mesi, ma i ricercatori di Kaspesky sono riusciti ad esaminare il codice scoprendo un ampio utilizzo dell’intelligenza artificiale durante lo sviluppo. Non è escluso un possibile ritorno nelle prossime settimane.

Funzionalità del malware AI

Arkanix Stealer era basato sul modello MaaS (Malware-as-a-Service). In pratica veniva offerto ai cybercriminali (affiliati) in abbonamento oppure l’autore riceveva una percentuale del pagamento ottenuto per ogni attacco riuscito. Il pacchetto comprendeva il malware, un pannello di controllo e un link al server Discord per le comunicazioni tra autore e affiliati.

Veniva offerto in due versioni, una scritta in Python con funzionalità base e una scritta in C++ con funzionalità premium, tra cui l’accesso ai wallet di criptovalute. Arkanix Stealer aveva tutte le capacità di un infostealer. Permetteva di raccogliere informazioni sul computer Windows e rubare i dati memorizzati nel browser (cronologia, cookie, password e altri).

Il malware consentiva anche di rubare dati da Telegram e le credenziali di Discord. Poteva inoltre rubare le credenziali di varie VPN (Mullvad VPN, NordVPN, ExpressVPN e ProtonVPN) e prelevare file da specifiche directory. Ulteriori moduli scaricabili dal pannello di controllo includevano un grabber per Chrome, un patcher per wallet (Exodus o Atomic), un tool per la cattura di screenshot, HVNC e uno stealer per FileZilla e Steam.

La versione premium aggiungeva il furto di credenziali RDP e vari client gaming, tra cui Steam, Epic Games Launcher e Ubisoft Connect. Erano disponibili anche tool per aggirare la rilevazione tramite sandbox e debugging. Il tool ChromElevator consentiva infine di aggirare la protezione App-Bound Encryption di Chrome.

Come detto, nel codice sono stati trovati chiari indizi sull’uso dell’intelligenza artificiale. I comuni chatbot possono velocizzare lo sviluppo dei malware (se vengono aggirate le protezioni).